Pumas anuncia a Israel Luna tras la lesión de Sebastián Córdova

El mediocampista de 24 años, Israel Luna, procedente de Pachuca se ha convertido en uno de los refuerzos de los Pumas para este Apertura 2026

Israel Luna, nuevo refuerzo de los Pumas | Imago7

Los Pumas de la UNAM anunciaron este viernes 14 de agosto a Israel Luna como su nuevo refuerzo, un movimiento que busca fortalecer el mediocampo del equipo que dirige Esteban Solari para este Apertura 2026 de la Liga MX.

El fichaje del mediocampista de 24 años responde a la necesidad inmediata del equipo de sumar un elemento a la plantilla tras la lesión de Sebastián Córdova, quien se perderá el resto de la temporada y posiblemente parte del próximo torneo debido a una lesión de rodilla.

Israel Luna firmó con los Pumas en calidad de agente libre, una situación que habría facilitado la gestión de la directiva universitaria previo al cierre del mercado de fichajes de la Liga MX, que concluye el próximo 11 de septiembre.

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La nueva incorporación del equipo del Pedregal cuenta con un perfil ofensivo y un estilo que le permite desempeñarse como enganche o jugar por las bandas, alternativas que podrían darle mayores opciones tácticas a Esteban Solari en medio del arranque irregular del equipo en esta temporada.

Israel Luna se formó en la cantera de los Tuzos del Pachuca e hizo su debut como profesional el 10 de julio de 2022. Su desempeño le permitió formar parte del Mundial Sub-17 en 2019 y, aunque parecía ser una de las joyas del conjunto hidalguense, Pachuca no lo registró para la plantilla del Apertura 2026, por lo que quedó fuera del equipo el pasado 1 de julio.

La incorporación de Luna toma relevancia ante la ausencia de Sebastián Córdova, quien sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido de Leagues Cup frente al FC Cincinnati, disputado el pasado 8 de agosto. El mediocampista de 29 años quedó con el pie atrapado en el césped y sufrió la lesión sin contacto con algún futbolista rival.

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Tras los estudios correspondientes, Pumas informó que Sebastián Córdova será sometido a una cirugía en los próximos días y que su recuperación podría alcanzar los nueve meses. Este panorama prácticamente lo descarta para lo que resta del torneo y apunta a un posible regreso hasta 2027. Ante este escenario, el conjunto universitario recurrió a Israel Luna como una opción para reforzar el mediocampo y afrontar la baja de Córdova.

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