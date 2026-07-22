¿Cuándo juega México en el Premundial sub 20 de la Concacaf?

El tricolor juvenil forma parte del Gupo B de la competencia junto a Antigua y Bermuda, Costa Rica y Guatemala

Calendario de México en el Premundial sub 20 de la Concacaf. | @miseleccionsubs

México ya tiene definido su calendario para el Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026, torneo que servirá como clasificatorio rumbo a la Copa Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Alex Diego disputará la fase de grupos dentro del Grupo B, con sede en Puebla.

El Tricolor sub 20 inicia esta aventura en el Campeonato de la Concacaf 2026 con un doble objetivo: hacerse de un lugar en la Copa del Mundo del siguiente año y pelear por el único boleto que se encuentra disponible en la región para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El debut de la selección mexicana será el viernes 24 de julio de 2026 ante Antigua y Barbuda, en un partido programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. Este encuentro marcará el inicio del camino del conjunto nacional en busca de avanzar a la siguiente ronda del certamen regional.

Después de su primer compromiso, el Tricolor continuará su participación en la fase de grupos frente a Costa Rica. El segundo partido de México está programado para el lunes 27 de julio de 2026, nuevamente en territorio poblano, como parte de la actividad del sector.

El cierre de la primera etapa para el equipo mexicano llegará el jueves 30 de julio de 2026, cuando enfrente a Guatemala. Este encuentro definirá las posiciones finales del grupo y las posibilidades de avanzar dentro del torneo de la Concacaf.

Todos los partidos de México en la fase de grupos se disputarán en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, una sede que recibirá encuentros del Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026. La afición mexicana tendrá la oportunidad de seguir al equipo juvenil en su camino dentro del torneo.

En el torneo participan 12 selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno. A la siguiente ronda, de eliminación directa, avanzarán los tres líderes de sector, los tres segundos lugares y los dos mejores terceros. Con los ocho clasificados se conformarán los cuartos de final.

De esta manera, el Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026 reunirá a selecciones de la región que buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA. Los equipos que alcancen las semifinales del certamen obtendrán la clasificación al torneo internacional de la categoría.

Para México, el Premundial también representa una nueva oportunidad para observar a futbolistas jóvenes que buscan consolidarse dentro de los procesos de selecciones nacionales. El Tricolor sub 20 buscará superar la fase de grupos y mantenerse en la pelea por un lugar en la competencia mundial, así como soñar con los Juegos Olímpicos.

Calendario de México en el Premundial sub 20 de Concacaf 2026

México vs Antigua y Barbuda

Viernes 24 de julio de 2026

17:00 horas (Centro de México)

Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Viernes 24 de julio de 2026 17:00 horas (Centro de México) Estadio Cuauhtémoc, Puebla México vs Costa Rica

Lunes 27 de julio de 2026

20:00 horas (Centro de México)

Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Lunes 27 de julio de 2026 20:00 horas (Centro de México) Estadio Cuauhtémoc, Puebla México vs Guatemala

Jueves 30 de julio de 2026

19:00 horas (Centro de México)

Estadio Cuauhtémoc, Puebla

#Sub20 | ¡A ponerlos en la agenda! 📔



Incondicionales, les compartimos nuevamente nuestro calendario de partidos para el Campeonato Sub-20 de la Concacaf.



¡Empezamos este viernes! 🫡#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/HSb5JJAs2k — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 20, 2026

¿Qué necesita la selección mexicana sub 20 para ir a Los Angeles 2028?

Los cuatro equipos que avancen a las semifinales del Premundial sub 20 de la Concacaf asegurarán su participación en la Copa Mundial de la categoría en 2027, torneo que tendrá como sede a Azerbaiyán y Uzbekistán. Sin embargo, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 tendrá un camino más reducido.

Mientras que la Concacaf cuenta con cuatro lugares disponibles para el Mundial sub 20, únicamente habrá un boleto olímpico en disputa. Ese cupo será para el campeón del torneo, aunque existe un escenario que podría abrir una oportunidad adicional para la selección mexicana.

Estados Unidos, por ser anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2028, ya tiene asegurada su participación. Si el equipo estadounidense gana el Premundial o llega a la final, el boleto olímpico pasará al otro finalista del certamen.

De esta forma, México tendría una posibilidad de conseguir su clasificación a Los Angeles 2028 sin conquistar el título, siempre que alcance la final y su rival por el campeonato sea Estados Unidos.

Convocatoria de México sub 20

El director técnico Álex Diego definió la lista de futbolistas que buscarán el pase en casa, destacándose la ausencia de Gilberto Mora.

Porteros: A. Olvera (Atlético San Luis), C. Navarrete (Chivas) y J. Liceaga (Chivas).

A. Olvera (Atlético San Luis), C. Navarrete (Chivas) y J. Liceaga (Chivas). Defensas: J. Echilvestre (Santos), C. Alfaro (Atlante), L. Carmona (Juárez), C. Hernández (Chivas), Y. Orozco (Chivas) y E. Soto (Pachuca).

J. Echilvestre (Santos), C. Alfaro (Atlante), L. Carmona (Juárez), C. Hernández (Chivas), Y. Orozco (Chivas) y E. Soto (Pachuca). Mediocampistas: D. Covarrubias (Chivas), S. Inda (Chivas), S. Sandoval (Chivas), N. Cedillo (Santos), L. Gómez (Santos), H. Simeone (Tigres) y J. Sigala (Juárez).

D. Covarrubias (Chivas), S. Inda (Chivas), S. Sandoval (Chivas), N. Cedillo (Santos), L. Gómez (Santos), H. Simeone (Tigres) y J. Sigala (Juárez). Delanteros: L. Gamboa (Atlas), H. Camberos (Chivas), D. Reyes (Flamengo), D. Ramírez (Tigres) y A. Valenzuela (Monterrey).

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