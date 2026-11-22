La Federación Mexicana de Fútbol reconoce el compromiso del dirigente suizo con el crecimiento, la inclusión y el acceso al fútbol mundial

Infantino busca seguir al frente de la FIFA | Reuters

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció su respaldo a Gianni Infantino para continuar como presidente de la FIFA durante el periodo 2027-2031, una postura que confirma la confianza del organismo mexicano en la gestión del dirigente suizo y su proyecto para el desarrollo del fútbol internacional.

A través de un comunicado oficial publicado este sábado 21 de noviembre de 2026, la FMF ratificó su apoyo a la candidatura de Infantino y destacó los principios que han caracterizado su administración. La decisión también refleja la relación institucional entre el fútbol mexicano y el máximo organismo rector de este deporte.

La FMF justificó su respaldo por el compromiso de Infantino con el crecimiento del fútbol, la inclusión social y la ampliación del acceso a este deporte. Para la Federación, estos aspectos han contribuido a impulsar cambios y avances a escala internacional, por lo que considera importante dar continuidad a dicha agenda durante los próximos cuatro años.

En el documento, la Federación Mexicana de Fútbol señaló: “Estamos convencidos de que su compromiso con el crecimiento, la inclusión social y el acceso al futbol, han fomentado un progreso e innovación notables y sostenidos a escala global; agenda que la FMF suscribe y apoya firmemente”. Con estas palabras, el organismo dejó clara su posición respecto a la candidatura del dirigente para el siguiente ciclo presidencial.

La Federación Mexicana de Futbol informa: https://t.co/P8usOcu0eS — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 22, 2026

El pronunciamiento también representa un voto de confianza hacia la continuidad del proyecto de Infantino dentro de la FIFA, al considerar que sus prioridades coinciden con los objetivos institucionales de la Federación Mexicana. El respaldo no se limita a reconocer su gestión, sino que expresa la intención de mantener una línea de colaboración con el organismo internacional.

Infantino mantuvo la confianza en México para realizar el Mundial 2026

Uno de los antecedentes que permite entender la relación entre la FMF y Gianni Infantino es la confianza que el presidente de la FIFA mantuvo en México como sede de la Copa del Mundo 2026. Durante la preparación del torneo surgieron versiones sobre una posible modificación de las sedes mexicanas debido a los episodios de violencia registrados en Guadalajara, una de las ciudades elegidas para recibir encuentros mundialistas.

Pese a los rumores sobre la posibilidad de retirar a México parte de la organización del Mundial 2026, Infantino sostuvo su confianza en el país para cumplir con sus compromisos como anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. Aquella postura del dirigente suizo adquiere relevancia frente al respaldo que ahora expresa la Federación Mexicana de Fútbol a su candidatura presidencial.

La confianza entre ambas instituciones encuentra así un nuevo episodio. Después de que Infantino respaldara la permanencia de México como sede mundialista, la FMF manifiesta ahora su apoyo para que el dirigente continúe al frente de la FIFA hasta 2031, aunque el comunicado oficial fundamenta expresamente esta decisión en su agenda de crecimiento, inclusión e innovación.

Con esta postura, México se suma al respaldo institucional a la candidatura de Gianni Infantino para el periodo 2027-2031, mientras la Federación Mexicana de Fútbol reafirma su coincidencia con el proyecto que encabeza el dirigente. La ratificación de su apoyo marca una posición clara de cara al próximo proceso de elección presidencial del organismo internacional.