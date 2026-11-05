¿Se acabó el reinado de Edwin Cardona en Atlético Nacional?

Dadas las lesiones de Alfredo Morelos y Cristián Arango, Edwin Cardona actuaba como el delantero centro de Atlético Nacional.

Edwin Cardona en Atlético Nacional | Vizzor

Lucas González sobrevivió a las lesiones de sus dos delanteros al mismo tiempo. Los ‘verdolagas’ desde hace varios partidos habían sufrido la baja de Alfredo Morelos por una molestia muscular en el isquiotibial de su pierna derecha y la grave lesión de ligamento cruzado anterior del ‘Chicho’ Arango.

Con todo y eso, Atlético Nacional nunca dejó de ser el equipo más goleador de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El número 10, Edwin Cardona fue quien tomo el rol de falso nueve o de delantero centro y el verde paisa si que lo supo asimilar. Pese a no tener una referencia de área fija, la inclusión de ‘Crackdona’ le dio pie a otras variantes que los antioqueños lograron potenciar.

La posibilidad de tener en cancha al mismo tiempo a James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo y Edwin Cardona, hizo que los rivales sufrieron al extremo un sometimiento desde la posesión y tenencia del balón. Sumado a eso, Cardona logró encontrar su faceta más goleadora en estos encuentros donde su posición lo acercaba mucho más al arco rival.

Los números de Edwin Cardona como delantero en Atlético Nacional

Desde el 14 de octubre, Edwin Cardona se estreno como titular en la delantera de Atlético Nacional. Las lesiones de Alfredo Morales, Cristián Arango e Ian Poveda, le abrieron la puerta al número 10 para brillar en otra posición. Justamente, este nuevo rol lo inauguró en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa BetPlay.

En total han sido cinco goles y dos asistencias en cinco partidos jugados. Es decir, siete participaciones en goles durante los cinco juegos disputados. Una cifra más que importante que lo posicionó como el sexto máximo goleador del segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Asistencia de Edwin Cardona.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional | Asistencia y gol de Edwin Cardona.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Gol de Edwin Cardona.

25.10.2026 | Atlético Nacional 2-1 Independiente Medellín | Gol de Edwin Cardona.

02.11.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional | Gol de Edwin Cardona.

¿Cuándo vuelve Alfredo Morelos y Cristián Arango?

El pasado 2 de noviembre en el partido entre Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga que terminó en empate a un gol Alfredo Morelos volvió a ver acción. Por su parte, Cristián Arango no volverá a jugar en todo lo que resta del 2026 debido a su lesión de rotura de ligamento cruzado anterior.

Ya con un delantero centro en propiedad cuesta creer que Lucas González siga utilizando a Edwin Cardona y hasta al mismo Andrés Sarmientos como referencias de área improvisadas. Pues, pese a que el ‘verdolaga’ no sufrió tanto sus bajas en cuestión de reusltados. En el juego si se hacía más que evidente la falta de un definidor.

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