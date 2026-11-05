Getafe vs Brighton, en vivo: transmisión partido de la Conference League 2026, jornada 3

Todas las acciones del duelo de la fecha 3 de la Conference League solo por Claro Sports

Getafe Ve Brighton, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Conference League!

Getafe buscará su primera victoria en la UEFA Conference League 2026-27 cuando reciba al Brighton este jueves 5 de noviembre en el Coliseum. El encuentro corresponde a la tercera jornada de la fase de liga y comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, con el conjunto español obligado a sumar para mejorar su posición.

El equipo de Getafe llega con un punto después de empatar 1-1 ante Universitatea Craiova y perder 5-2 frente al Lugano. Del otro lado, Brighton suma cuatro unidades y todavía no recibe gol en la competencia: derrotó 4-0 al Kauno Žalgiris y posteriormente empató 0-0 contra el Jablonec.

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos con situaciones distintas después de las primeras jornadas. Getafe necesita encontrar su primer triunfo, mientras Brighton busca mantener su portería sin goles y sumar para acercarse a las posiciones que permiten avanzar en la fase de liga. Sigue todos los detalles del partido a través de Claro Sports.

¿A qué hora inicia la transmisión del Getafe vs Brighton hoy 5 de noviembre?

La actividad comenzará este jueves 5 de noviembre a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, con los dos equipos en busca de los tres puntos de la jornada.

Antecedentes y últimos resultados del Getafe vs Brighton en la Conference League 2026

Esta será la primera vez que Getafe y Brighton se vean las caras en la Conference League; sin embargo ambas escuadras ya cuentan con un antecedente en juegos amistosos. El triunfo quedó en manos de la escuadra española por 2-0, en duelo disputado en el 2021.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

En caso de que dos o más equipos terminen con la misma cantidad de puntos en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27, la clasificación se determina mediante una serie de criterios establecidos por el reglamento. Estos se aplican en el siguiente orden:

Diferencia de goles general en la fase de liga. Mayor número de goles marcados en la fase de liga. Mayor número de goles marcados como visitante. Mayor número de victorias en la fase de liga. Mayor número de victorias como visitante. Mayor cantidad de puntos obtenidos colectivamente por los rivales enfrentados. Mejor diferencia de goles colectiva de los rivales. Mayor número de goles a favor colectivos de los rivales. Menor puntuación de juego limpio, tomando en cuenta tarjetas amarillas y rojas. Mejor coeficiente de clubes de la UEFA.

Por lo tanto, si dos equipos terminan igualados en puntos, no se recurre directamente a los enfrentamientos entre ellos: se comienza por la diferencia de goles general y se continúa con los criterios establecidos hasta encontrar una diferencia. El equipo que resulte mejor posicionado de acuerdo con esta secuencia será el que ocupe el lugar correspondiente en la clasificación de la fase de liga.

¿Dónde ver Getafe vs Brighton en Claro Sports y cómo seguir la transmisión en vivo?

Claro Sports llevará a sus pantallas el encuentro entre Getafe vs Brighton, como parte de su cobertura de las competencias europeas de clubes. Los aficionados podrán disfrutar del partido a través de la transmisión de Claro Sports, por medio de la membresía Premium

Además, los aficionados podrán consultar las noticias, resultados y el seguimiento de la UEFA Conference League 2026-27 en www.clarosports.com, donde estará disponible la información sobre la fase de liga y los equipos que buscan avanzar a las rondas de eliminación directa.