Real Sociedad vs Lyon, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

El equipo txuri urdin recibe al Lyon en la cuarta fecha de la UEFA Europa League y lo puede seguir por Claro Sports

Real Sociedad vs Lyon en vivo la UEFA Europa League | Claro Sports

La Real Sociedad y el Lyon se enfrentan en uno de los mejores partidos de la jornada 4 de la UEFA Europa League y lo puedes seguir por Claro Sports este jueves.

El equipo txuri urdin llega al partido en el lugar 14 de la tabla, con 4 puntos, producto de un revés en casa en la primera jornada ante el Bournemouth, un empate ante el Union Saint-Gilloise en su primer juego de visitante, y golearon 6-0 al LASK en su anterior partido. El Lyon, por su parte, suma dos puntos más, ya que venció al Anderlecht y el Crystal Palace previo a perder ante el Hoffenheim en la última jornada.

Los dos equipos buscan la victoria en esta cuarta fecha, buscando subir posiciones para pelear por los puestos directo a octavos en la Europa League, por lo que será un partido con gran intensidad en Anoeta este jueves.

¿A qué hora inicia la transmisión del Real Sociedad vs Lyon hoy 5 de noviembre?

El partido entre la Real y el Lyon se juega el jueves 5 de noviembre en punto de las 11:45 a.m., tiempo del centro de México y Centroamérica, y lo puedes seguir por Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Real Sociedad vs Lyon en la Europa League2026

El partido del jueves en Anoeta será el quinto juego entre estos dos equipos, aunque nunca se han medido en la Europa League. En 2004 se enfrentaron en los octavos de final de la Champions, con doble victoria 1-0 del Lyon de Juninho Juninho Pernambucano, Michael Essien y compañía.

Se volvieron a ver las caras en agosto del 2013, en el repechaje para la Champions, en la famosea eliminatoria que Carlos Vela ganó ‘solo’ al Lyon y la Real se metió a la Liga de Campeones con doble 2-0, con el mexicano marcando dos goles y una asistencia en la eliminatoria.

Repechaje vuelta Champions 2013: Real Sociedad 2-0 Lyon

2-0 Lyon Repechaje ida Champions 2013: Lyon 0-2 Real Sociedad

Octavos vuelta Champions 2004: Lyon 1-0 Real Sociedad

1-0 Real Sociedad Octavos ida Champions 2004: Real Sociedad 0-1 Lyon

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