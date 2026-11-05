Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 4 de noviembre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 4 de noviembre.

Lotería del Valle.
Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los miércoles, se llevó a cabo el sorteo de loterías como Valle, Manizales y Meta, sin olvidar todos los chances que juegan a diario y hacen soñar a miles de colombianos. A través de Claro Sports, consulte aquí todos los resultados y números ganadores.

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4873
  • Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
  • Número: 7932
  • Serie: 040
  • Despachado a: Popayán.
Lotería del Valle
Lotería del Valle el 4 de noviembre

MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4980
  • Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
  • Número: 2570
  • Serie: 334
  • Despachado a: Pereira.
Lotería de Manizales el 4 de noviembre
Lotería de Manizales el 4 de noviembre

Lotería del Meta

  • Sorteo: 3323
  • Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
  • Número: 0543
  • Serie: 141
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería del Meta
Lotería del Meta el 4 de noviembre

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026

Resultados de chances hoy

  • Astro Sol: 0780 – Libra.
  • Astro Luna: 4074 – Capricornio.
  • Sinuano Día: 9658-6
  • Sinuano Noche: 6860-0
  • Caribeña Día: 2697-1
  • Caribeña Noche: 1150-8
  • Culona Día: 4040
  • Culona Noche: 6961
  • Motilón Día: 7638-5
  • Motilón Noche: 2963-6
  • Cash 3 Día: 725
  • Cash 3 Noche: 982
  • Play 4 Día: 0637
  • Play 4 Noche: 7908
  • Dorado Día: 1815-2
  • Dorado Tarde: 6263-8
  • Dorado Noche: 5331-1
  • Cafeterito Tarde: 2444-5
  • Cafeterito Noche: 5670-1
  • Fantástica Día: 2650-7
  • Fantástica Noche: 1894-5
  • Chontico Día: 6539-7
  • Chontico Noche: 2248-7
  • Paisita 1: 6137-6
  • Paisita 2: 7676
  • Antioqueñita 1: 1863-4
  • Antioqueñita 2: 3363-6
  • Pijao: 6532-7
  • Samán. 4360

Te puede interesar:

Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026

Resultado de MiLoto hoy, 2 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 2 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores