Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 4 de noviembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 4 de noviembre.

Lotería del Valle.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los miércoles, se llevó a cabo el sorteo de loterías como Valle, Manizales y Meta, sin olvidar todos los chances que juegan a diario y hacen soñar a miles de colombianos. A través de Claro Sports, consulte aquí todos los resultados y números ganadores.

Lotería del Valle

Sorteo: 4873

4873 Premio mayor: $9.000 millones de pesos.

$9.000 millones de pesos. Número: 7932

7932 Serie: 040

040 Despachado a: Popayán.

Lotería del Valle el 4 de noviembre

Lotería de Manizales

Sorteo: 4980

4980 Premio mayor: $3.000 millones de pesos.

$3.000 millones de pesos. Número: 2570

2570 Serie: 334

334 Despachado a: Pereira.

Lotería de Manizales el 4 de noviembre

Sorteo: 3323

3323 Premio mayor: $1.800 millones de pesos.

$1.800 millones de pesos. Número: 0543

0543 Serie: 141

141 Despachado a: Bogotá.

Lotería del Meta el 4 de noviembre

Resultados de chances hoy

Astro Sol: 0780 – Libra.

0780 – Libra. Astro Luna: 4074 – Capricornio.

4074 – Capricornio. Sinuano Día: 9658-6

9658-6 Sinuano Noche: 6860-0

6860-0 Caribeña Día: 2697-1

2697-1 Caribeña Noche: 1150-8

1150-8 Culona Día: 4040

4040 Culona Noche: 6961

6961 Motilón Día: 7638-5

7638-5 Motilón Noche: 2963-6

2963-6 Cash 3 Día: 725

725 Cash 3 Noche: 982

982 Play 4 Día: 0637

0637 Play 4 Noche: 7908

7908 Dorado Día: 1815-2

1815-2 Dorado Tarde: 6263-8

6263-8 Dorado Noche: 5331-1

5331-1 Cafeterito Tarde: 2444-5

2444-5 Cafeterito Noche: 5670-1

5670-1 Fantástica Día: 2650-7

2650-7 Fantástica Noche: 1894-5

1894-5 Chontico Día: 6539-7

6539-7 Chontico Noche: 2248-7

2248-7 Paisita 1: 6137-6

6137-6 Paisita 2: 7676

7676 Antioqueñita 1: 1863-4

1863-4 Antioqueñita 2: 3363-6

3363-6 Pijao: 6532-7

6532-7 Samán. 4360

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