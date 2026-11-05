Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 4 de noviembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 4 de noviembre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los miércoles, se llevó a cabo el sorteo de loterías como Valle, Manizales y Meta, sin olvidar todos los chances que juegan a diario y hacen soñar a miles de colombianos. A través de Claro Sports, consulte aquí todos los resultados y números ganadores.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4873
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 7932
- Serie: 040
- Despachado a: Popayán.
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de MiLoto hoy, 3 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4980
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 2570
- Serie: 334
- Despachado a: Pereira.
Lotería del Meta
- Sorteo: 3323
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 0543
- Serie: 141
- Despachado a: Bogotá.
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Cruz Roja, Huila, Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 3 de noviembre de 2026
Resultados de chances hoy
- Astro Sol: 0780 – Libra.
- Astro Luna: 4074 – Capricornio.
- Sinuano Día: 9658-6
- Sinuano Noche: 6860-0
- Caribeña Día: 2697-1
- Caribeña Noche: 1150-8
- Culona Día: 4040
- Culona Noche: 6961
- Motilón Día: 7638-5
- Motilón Noche: 2963-6
- Cash 3 Día: 725
- Cash 3 Noche: 982
- Play 4 Día: 0637
- Play 4 Noche: 7908
- Dorado Día: 1815-2
- Dorado Tarde: 6263-8
- Dorado Noche: 5331-1
- Cafeterito Tarde: 2444-5
- Cafeterito Noche: 5670-1
- Fantástica Día: 2650-7
- Fantástica Noche: 1894-5
- Chontico Día: 6539-7
- Chontico Noche: 2248-7
- Paisita 1: 6137-6
- Paisita 2: 7676
- Antioqueñita 1: 1863-4
- Antioqueñita 2: 3363-6
- Pijao: 6532-7
- Samán. 4360