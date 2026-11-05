Anderlecht vs RB Salzburgo, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 4

Sigue en vivo el duelo entre el Anderlecht y el Salzburgo en Claro Sports Premium

Anderlecht vs Salzburgo en vivo en Claro Sports Premium | Claro Sports

Antecedentes y últimos cinco resultados del Anderlecht vs RB Salzburg en la Europa League 2026

Anderlecht y Salzburg tienen pocos antecedentes recientes, pero su último cruce oficial dejó una eliminatoria con muchos goles. Ambos equipos se enfrentaron en la primera ronda de la Copa de la UEFA 1997-98. En la ida, el conjunto austriaco se impuso 4-3, pero Anderlecht respondió en la vuelta con un triunfo por 4-2 para avanzar con un marcador global de 7-6.

Desde entonces no han vuelto a encontrarse en una competencia oficial. Su duelo más reciente fue un amistoso disputado en 2017, en el que Salzburg ganó 4-1. Ahora, casi tres décadas después de aquella eliminatoria europea, ambos clubes vuelven a cruzarse con objetivos distintos, pero con la necesidad de sumar en la Europa League.

¿A qué hora inicia la transmisión del Anderlecht vs RB Salzburg hoy jueves 5 de noviembre?

El partido entre el Anderlecht y el RB Salzburg dará inicio a las 11:35 horas, tiempo de la Ciudad de México y se podrá seguir por la señal de Claro Sports Premium en YouTube en Centroamérica, donde tendrás todos los detalles del partido sin comerciales.

¿Qué es Claro Sports Premium en You Tube y cómo activarlo?

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Anderlecht vs RB Salzburg, EN VIVO

La Europa League entra en una jornada importante para las aspiraciones de clasificación de RSC Anderlecht y Red Bull Salzburg, que se enfrentan este jueves 5 de noviembre en el Lotto Park, por la cuarta fecha de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para mejorar su posición: el conjunto belga tiene tres puntos, mientras que el cuadro austriaco acumula cuatro.

El Anderlecht buscará aprovechar su condición de local y el impulso de sus últimos resultados. En su compromiso anterior de la Europa League consiguió una victoria por 3-0 ante Jagiellonia, además de llegar después de imponerse 4-1 al KVC Westerlo en la liga. Por su parte, el Salzburg intentará trasladar su capacidad ofensiva al escenario europeo, luego de mostrar un rendimiento irregular fuera de casa en esta competencia.

Con apenas un punto de diferencia entre ambos en la clasificación, el resultado puede modificar el panorama de los dos clubes rumbo a la siguiente ronda. Anderlecht y Salzburg se juegan más que tres unidades en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo de su campaña europea.