¡El adiós de CR7! Los récords históricos que deja Cristiano Ronaldo en Portugal

El delantero se despide de la selección lusa después de 23 años, con 146 goles, 234 partidos, seis Mundiales disputados y tres títulos conquistados

Cristiano Ronaldo le dio a Portugal su primer trofeo internacional. | Reuters

Cristiano Ronaldo puso fin a su trayectoria con la selección de Portugal este jueves 5 de noviembre de 2026, después de 23 años de actividad internacional. A los 41 años, el delantero se despide con registros que lo colocan en la historia del fútbol de selecciones, tanto por su cantidad de goles como por su participación en Copas del Mundo y Eurocopas.

El exjugador del Real Madrid cierra su etapa con 234 partidos, 146 goles y 45 asistencias, de acuerdo con los registros de UEFA y Sofascore. Estas cifras reflejan una trayectoria que comenzó en agosto de 2003 y que incluyó seis participaciones mundialistas, seis Eurocopas y tres títulos con Portugal.

Su despedida también marca el final de una etapa para el fútbol portugués. Antes de su aparición, Portugal nunca había conquistado un título oficial con su selección mayor. Con Cristiano Ronaldo en el plantel, el país consiguió una Eurocopa y dos títulos de la UEFA Nations League, además de establecer marcas individuales en las principales competiciones internacionales.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador y jugador con más partidos en la historia de Portugal

Los 146 goles de Cristiano Ronaldo representan el récord mundial de anotaciones en el fútbol de selecciones masculinas. El portugués superó en septiembre de 2021 la marca que pertenecía al iraní Ali Daei y amplió la diferencia durante los siguientes años. Su registro también lo coloca por delante de Lionel Messi, quien acumula 126 tantos con Argentina según el corte de UEFA de octubre de 2026.

En cuanto a participaciones, Ronaldo disputó 234 encuentros con Portugal, cifra que también constituye un récord internacional masculino. Su debut ocurrió el 20 de agosto de 2003 y desde 2004 hasta 2026 consiguió marcar al menos un gol por año, una secuencia de 23 años consecutivos que ningún otro futbolista masculino había alcanzado con su selección.

Su aportación no se limitó a las anotaciones, al sumar 45 asistencias durante su trayectoria internacional, mientras que UEFA reconoce diez partidos con tres o más goles, incluidos diez hat-tricks. El portugués también consiguió marcar cuatro tantos en dos encuentros y registró 28 dobletes con la camiseta de su país.

Seis Mundiales y 11 goles: los récords de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo participó en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026. Con esa cifra igualó la marca de participaciones de Lionel Messi, pero estableció una diferencia: es el único futbolista masculino que consiguió marcar al menos un gol en seis ediciones distintas.

Su última participación mundialista le permitió superar otra marca de Portugal. Ronaldo terminó con 11 goles en 27 partidos de Copa del Mundo, por encima de los nueve tantos de Eusébio. El registro cambió durante el Mundial 2026, cuando anotó dos goles frente a Uzbekistán y añadió otro contra Croacia en la ronda de dieciseisavos de final.

Entre sus actuaciones aparece el triplete contra España en Rusia 2018, durante el empate 3-3 de la fase de grupos. Sin embargo, la Copa del Mundo fue el título que no consiguió con Portugal. Su mejor participación colectiva ocurrió en Alemania 2006, cuando la selección alcanzó las semifinales y terminó en la cuarta posición.

Los récords de Cristiano Ronaldo en Eurocopas y eliminatorias mundialistas

La Eurocopa también forma parte de las marcas que deja el delantero. Cristiano Ronaldo disputó seis fases finales del torneo continental y anotó 14 goles, la mayor cifra registrada en la historia de la competición. Además, participó en 30 partidos de Eurocopa y consiguió marcar en cinco ediciones diferentes: 2004, 2008, 2012, 2016 y 2020.

Su dominio también se extendió a las fases de clasificación. UEFA reconoce 41 goles en eliminatorias de Eurocopa y otros 41 en clasificatorias mundialistas. Al sumar los encuentros de clasificación y fase final de la Eurocopa, el delantero alcanzó 55 anotaciones, otro récord de la competición europea.

La suma de sus actuaciones en las fases finales de Mundiales y Eurocopas deja 57 partidos y 25 goles entre ambos torneos. Además, fue el primer futbolista masculino que consiguió diez tripletes con una selección, un registro que refleja su capacidad para marcar más de una vez por encuentro durante distintas etapas de su carrera.

Tres títulos con Portugal: el legado de Cristiano Ronaldo en su selección

Más allá de las estadísticas, Cristiano Ronaldo participó en la conquista de los tres primeros títulos oficiales de la selección mayor de Portugal: la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025. En Francia 2016, el conjunto portugués derrotó al anfitrión en la final, aunque Ronaldo tuvo que abandonar el encuentro por una lesión. Tres años después marcó un triplete contra Suiza en las semifinales de la Nations League, torneo que Portugal conquistó y volvió a ganar en 2025.

Su salida cierra una trayectoria que comenzó cuando Portugal todavía buscaba su primera conquista continental. Deja 146 goles, 234 partidos, seis Mundiales, seis Eurocopas, diez tripletes y tres títulos, además de marcas que servirán como referencia para las próximas generaciones del fútbol portugués. Los números resumen su etapa dentro de la cancha, mientras que los títulos muestran el cambio que vivió la selección durante los 23 años en los que portó el número siete.