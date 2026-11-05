Estrella Roja vs Inter Escaldes en vivo: transmisión del partido de la Conference League jornada 3

Sigue en vivo la transmisión de la Conference League con los dos equipos peleando por los tres puntos

Estrella Roja vs Inter Escaldes en vivo Claro Sports Premium

El Estrella Roja recibe al Inter Escaldes este jueves 5 de noviembre en el Marakana, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Conference League. El conjunto serbio buscará aprovechar su localía para conseguir su primera victoria en el torneo, luego de sumar un empate y una derrota en sus dos primeras presentaciones. Del otro lado, el equipo andorrano tendrá el reto de competir ante uno de los clubes que parte como favorito para este compromiso.

¿A qué hora inicia la transmisión del Estrella Roja vs Inter Escaldes hoy jueves 5 de noviembre?

El partido está programado para las 11:35 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Marakana. El partido se podrá ver por las pantallas de Claro Sports Premium en México y Centroamérica.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Estrella Roja vs Inter Escaldes en la Conference League 2026

Este será el primer enfrentamiento entre Estrella Roja e Inter Escaldes, por lo que no existe un historial previo entre ambos en ninguna competencia.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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