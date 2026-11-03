Peloteando, en vivo | Martes 3 de noviembre

América, Chivas y Cruz Azul: ¿Quién se queda con la cima? Repasa lo más destacado en Peloteando

Peloteando regresa este martes 3 de noviembre con una agenda marcada por el cierre del Apertura 2026, la actividad de los mexicanos en Europa y el regreso de la Champions League. En Claro Sports revisaremos los temas que están definiendo el cierre de año, desde la pelea por el liderato de la Liga MX hasta los clubes que buscan tomar ventaja en el torneo europeo.

La carrera por la cima del fútbol mexicano entra en sus últimas dos jornadas con América, Chivas y Cruz Azul empatados con 29 puntos. Las Águilas aparecen en el primer lugar por diferencia de goles, pero el calendario todavía puede modificar el orden antes de la Liguilla. En Peloteando analizaremos qué le queda a cada uno y los escenarios que pueden definir al líder del Apertura 2026.

También abordaremos la resolución de la Liga MX sobre Ícaro Da Conceição y el América. El organismo determinó que el club no infringió el reglamento con el cambio de registro y dorsal del futbolista brasileño, quien pasó a la categoría Sub-21 y dispone de Carnet Único, con lo que quedó cerrada la controversia alrededor de su situación administrativa.

En Europa, el fin de semana dejó resultados distintos para los futbolistas mexicanos. Santiago Giménez permaneció en la banca con Porto y Armando ‘La Hormiga’ González tampoco tuvo minutos con Olympiacos, mientras Johan Vásquez disputó los 90 minutos con Genoa y portó el gafete de capitán. Revisaremos su actualidad y el panorama que enfrentan en sus respectivos clubes.

La Champions League vuelve con la jornada 4 y también tendrá espacio en la mesa de Peloteando. Barcelona, PSG, Arsenal, Bayern Munich y Real Madrid aparecen entre los equipos que buscan tomar posición en la carrera por el título europeo. Liga MX, mexicanos en Europa y Champions League forman parte de la agenda de este martes en Peloteando por Claro Sports.