¡México consigue su primera medalla en Dakar 2026! Daniel Saborío, bronce en la natación olímpica juvenil

El abanderado mexicano se convirtió en el primer nadador nacional en subir al podio de unos Juegos Olímpicos de la Juventud

Daniel Saborio le da a México su el bronce en Dakar 2026. |

¡México ya está en el medallero de Dakar 2026! Daniel Saborío conquistó la primera medalla para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud, después de finalizar en la tercera posición de los 400 metros estilo libre. El nadador, quien también fue uno de los abanderados nacionales durante la ceremonia inaugural, obtuvo el bronce con un tiempo de 3:52.72 minutos, registro que además representa su mejor marca personal.

El resultado llegó después de que el representante mexicano terminara en la quinta posición de los 100 metros libres, donde registró un tiempo de 50.75 segundos. Sin embargo, su actuación en los 400 metros le permitió alcanzar un objetivo que ningún nadador nacional había conseguido en las tres ediciones anteriores: ganar una medalla en la natación de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

La prueba tuvo como ganador al saudí Rami Bilal Alrahmouni, quien conquistó el oro con 3:47.86, mientras que el ruso Bogdan Toropkin se quedó con la plata al detener el cronómetro en 3:50.46. Saborío completó el podio con una diferencia de 4.86 segundos respecto al campeón, resultado que permitió a México inaugurar su cosecha de preseas en Senegal.

Daniel Saborío rompe en llanto tras conquistar el bronce: “Los mexicanos pueden estar en lo más alto”

Tras subir al podio, Saborío compartió sus primeras impresiones sobre la medalla y recordó el proceso de preparación que lo llevó hasta Dakar. El nadador reconoció que lloró después de conseguir el resultado, al recordar los entrenamientos y sacrificios que marcaron su camino hacia la competencia.

“Estoy bastante feliz, estoy pensando en todo el trabajo que se hizo y estoy muy agradecido por estar aquí. Sí lloré, recordé todo el trabajo hecho y pues estar aquí es increíble”.

El mexicano también dedicó el resultado a las personas que lo acompañaron durante su preparación, especialmente a sus familiares y entrenadores: “A todos los que me apoyaron, a Dios, a mi familia, a mis entrenadores que están ahí todo el tiempo, mis papás y pues todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. Estoy muy agradecido con todos”.

Finalmente, Saborío aprovechó el momento para enviar un mensaje a los deportistas mexicanos que buscan competir al más alto nivel: “Tenemos los mismos brazos, las mismas piernas y el mismo corazón. Y sí se puede. Los mexicanos pueden estar en lo más alto”.

Daniel Saborío continúa una tradición de medallistas mexicanos que fueron abanderados olímpicos juveniles

El bronce también representa un cambio en los antecedentes de la natación mexicana en esta competencia. Hasta Dakar 2026, el mejor resultado nacional había sido el quinto lugar de Ayumi Macías en los 800 metros libres de Nanjing 2014. Doce años después, Saborío superó aquella actuación y se convirtió en el primer representante de México en conquistar una presea en esta disciplina dentro de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Además, México mantiene una racha de cuatro ediciones consecutivas en las que al menos uno de sus abanderados consigue una medalla. La secuencia comenzó con Iván García, bronce en plataforma de 10 metros en Singapur 2010; continuó con Alejandra Orozco, oro en equipo mixto y bronce en plataforma en Nanjing 2014; y Natalia Botello, plata en sable individual y bronce en equipo mixto continental durante Buenos Aires 2018. Ahora, Daniel Saborío se incorpora a esta lista con su tercer lugar en los 400 metros libres de Dakar 2026.