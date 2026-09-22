Alcalde de Madrid advierte que habrá “consecuencias” si no albergan la final del Mundial 2030

José Luis Martínez-Almeida no es optimista y cuestiona la falta de gestiones del Gobierno español ante el interés de Marruecos

España y Marruecos disputan la final del Mundial 2030 | Imago7

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, dio un golpe sobre la mesa ante la incertidumbre sobre la sede de la final del Mundial 2030 y aseguró que debería haber “consecuencias” si el partido por el título no termina disputándose en la capital española.

El dirigente resaltó que no es optimista sobre las posibilidades de Madrid ante el interés mostrado por Marruecos para llevar el encuentro a Casablanca.

Almeida señaló que Marruecos está actuando a nivel político e institucional para conseguir la final, mientras aseguró no tener constancia de movimientos similares por parte del Gobierno de España. El alcalde afirmó que el Ayuntamiento tampoco mantiene contactos con el Ejecutivo central para conocer qué acciones se están realizando para defender la candidatura madrileña.

Almeida: “Si la final no se celebra en Madrid, debería haber consecuencias”

“No soy optimista”. El alcalde considera que, ante la ofensiva institucional de Marruecos, España debería defender también sus intereses dentro de la organización del torneo. “Si la final no se celebra en Madrid, creo que debería haber consecuencias, sin duda”, afirmó.

El dirigente madrileño también calificó como difícil de entender que Madrid pueda quedarse sin la final y lamentó no tener “ningún motivo” para pensar actualmente que el Gobierno español esté luchando para que la capital sea elegida como sede del encuentro decisivo.

Madrid y Casablanca compiten por la final del Mundial 2030

El Mundial 2030 tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos, después de que las tres federaciones fueran nombradas oficialmente por la FIFA. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un partido cada uno como parte de las celebraciones por el centenario de la Copa del Mundo.

Almeida recordó que el proyecto comenzó con España y Portugal antes de la incorporación de Marruecos y cuestionó que, después de la evolución de la candidatura, Madrid pueda quedarse sin la final. A su juicio, las modificaciones realizadas al proyecto original han generado cada vez más dudas sobre el rumbo de la organización.

Desde Marruecos, Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, ha expresado públicamente su intención de llevar la final al Gran Estadio Hassan II, que se construye en la región de Casablanca. Sin embargo, la sede del partido por el título todavía no ha sido determinada oficialmente por la FIFA.

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