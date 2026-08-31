Messi ya había dicho adiós: así fue la charla secreta en la que anunció su retiro con Argentina

Lionel Messi habría comunicado al resto de la selección argentina su decisión de retirarse tras perder la final de la Copa del Mundo ante España

Lionel Messi le dijo adiós a la selección de Argentina a través de una carta pública este 31 de agosto; sin embargo, el ‘10’ ya habría adelantado su decisión al resto de la plantilla después de la final de la Copa del Mundo 2026, que la Albiceleste perdió frente a España el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

De acuerdo con información de Olé de Argentina, todos los integrantes del conjunto sudamericano ya conocían la noticia que el astro argentino reveló este lunes. El relato periodístico señala que el atacante del Inter Miami esperó unos minutos después de ingresar al vestuario para comunicarle al personal presente que no tenía intención de disputar otro partido con el equipo nacional.

Las palabras de Leo Messi habrían sido de agradecimiento hacia aquellos compañeros con los que compartió su aventura en la selección de Argentina, en un momento emotivo que marcó el cierre de su carrera como futbolista internacional, casi 21 años después de la primera vez que vistió la camiseta albiceleste.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su retiro de la selección Argentina?

“Lo único que les quiero pedir es que sigan con este grupo hermoso. El grupo fue lo que nos trajo hasta acá, el que nos hizo construir lo que construimos y lograr lo que logramos”, habrían sido las últimas palabras de Lionel Messi frente al grupo con el que buscaba el bicampeonato de la Copa del Mundo, un objetivo que no pudo alcanzar tras la derrota ante España.

Ninguno de los futbolistas que estuvieron en ese vestuario habló al respecto de la decisión del capitán y líder de la Albiceleste, salvo Leandro Paredes, quien días más tarde comentó públicamente la postura que habría tomado el ‘10’ en aquel momento: “Leo tomó la decisión de que la final era su último partido. Duele el posible retiro del capitán de la selección. Ojalá pueda seguir jugando”.

Todavía no hay información sobre una posible despedida de Messi con Argentina. El próximo compromiso internacional será durante las fechas FIFA del 21 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que podría llevarse a cabo el último partido del delantero del Inter Miami. Sin embargo, la moneda está en el aire tras las palabras que publicó el propio futbolista a través de sus redes sociales.

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