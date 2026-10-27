Hormiga González en vivo: horario y donde ver el Marko vs Olympiacos de la jornada 4 de la Copa de Grecia 2026

Sigue por Claro Sports el partido de la Copa de Grecia del Olympiacos y Hormiga González

Sigue por Claro Sports el Marko vs Olympiacos de la Copa de Grecia | Claro Sports

Sigue a Armando ‘La Hormiga’ González en Claro Sports. Tras anotar en la Europa League y volver a la titularidad el fin de semana, el Olympiacos tiene un compromiso por la Copa de Grecia y lo podrás seguir por nuestra multiplataforma.

Se juega la cuarta fecha de la Copa de Grecia, torneo en el que Hormiga González ha anotado tres de sus cinco goles desde que llegó al fútbo helénico. Su rival, el Marko, un equipo que ha disputado la Segunda división en las últimas dos campañas tras militar en otras divisiones del fútbol griego desde su fundación en 1927.

El Olympiacos, pese al cambio de entrenador, ha tenido buenos resultados en los tres torneos que disputa esta campaña. Son sublíderes en la Liga de Grecia, con 19 puntos, a dos del líder Panathinaikos. En la Europa League son uno de cinco equipos que han ganado sus tres partidos hasta ahora, y en la Copa griega se llevaron el triunfo en los dos primeros compromisos.

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¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 4 de la Copa de Grecia?

El partido entre el Marko y el Olympiacos de la jornada 4 de la Copa de Grecia se juega este miércoles 28 de octubre a las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Copa de Grecia?

Podrás seguir el siguiente partido de Hormiga González por la multiplataforma de Claro Sports, con la transmisión comenzando en punto de las 06:50 a.m. este miércoles 28 de octubre.

Antecedentes del Marko vs Olympiacos en la Copa de Grecia

Según la base de datos de Transfermarkt, el partido del miércoles será apenas el primero entre el Marko y el Olympiacos, ya que el Gymnastikos Syllogos Marko Markopoulou, nombre completo del rival de Hormiga González este miércoles, nunca ha estado en la máxima categoría del fútbol griego.

MÁS INFORMACIÓN: La polémica del gol de Hormiga González en la Europa League

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 4 de la Copa de Grecia? Pronóstico y momios

El Olympiacos es amplio favorito para ganar el partido del miércoles. En los momios de Caliente.mx, el triunfo del equipo de Armando González paga -527, por +480 al empate y +1200 a que el Marko se lleva la victoria en este partido de la Copa de Grecia.

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