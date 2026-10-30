Hormiga González en vivo: horario y dónde ver el Kifisia vs Olympiacos de la jornada 9 de la Superliga de Grecia 2026

El equipo del mexicano visita al Kifisia en la jornada 9 de la Liga de Grecia. Consulta el horario, dónde ver en vivo el partido, pronóstico y momios

Partidos en vivo: Kifisia vs Olympiacos | Claro Sports

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González visita al Kifisia en la novena jornada de la Superliga de Grecia 2026-2027, en un encuentro en el que buscará ampliar su racha de victorias y mantenerse en la pelea por el liderato. El delantero mexicano intentará aprovechar una nueva oportunidad para conseguir su primer gol en el campeonato griego, después de recuperar la titularidad en la fecha anterior.

El conjunto de El Pireo llega en el segundo lugar de la clasificación con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota. Bajo la dirección del español Imanol Alguacil, Olympiacos acumula cuatro triunfos consecutivos en liga y viene de golear 5-0 al Kalamata, resultado que lo mantiene a dos unidades del Panathinaikos, líder con 21 puntos.

Armando González disputó 60 minutos como titular ante el Kalamata, aunque no logró marcar. El mexicano había participado en la victoria europea contra el Sparta Praga y posteriormente quedó fuera de la convocatoria para el encuentro de Copa de Grecia del miércoles 28 de octubre, cuando Olympiacos derrotó 2-0 al GS Marko. Su siguiente objetivo será volver a sumar minutos en la Superliga, donde todavía tiene pendiente estrenarse como goleador.

Por su parte, el Kifisia ocupa la séptima posición con 11 puntos, después de registrar tres triunfos, dos empates y tres derrotas en las primeras ocho jornadas. El equipo dirigido por Sebastián Leto llega tras vencer 3-2 al Iraklis como visitante y suma tres victorias en sus últimos cuatro compromisos. Ahora tendrá la oportunidad de recibir a uno de los principales aspirantes al campeonato griego.

¿Cuándo y a qué hora juega Armando ‘Hormiga’ González en la jornada 9 de la Liga de Grecia 2026?

El partido Kifisia vs Olympiacos se disputará el sábado 31 de octubre de 2026, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El enfrentamiento corresponde a la jornada 9 de la Superliga de Grecia y tendrá como escenario el estadio Apostolos Nikolaidis, ubicado en Atenas. En territorio griego, el silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas.

El compromiso representa una nueva oportunidad para que la ‘Hormiga’ González tenga actividad antes del siguiente encuentro europeo del Olympiacos. Su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico, que ha realizado modificaciones en sus alineaciones por la actividad simultánea en liga, copa y Europa League.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a ‘Hormiga’ González en la Liga de Grecia?

El Kifisia vs Olympiacos se podrá seguir en vivo en México a través de Claro Sports Premium, mediante el canal oficial de Claro Sports en YouTube. La plataforma ofrece el seguimiento a los partidos del conjunto griego y a la participación de Armando González durante la temporada 2026-2027.

MÁS INFORMACIÓN: Hormiga González admite que prefiere el reto del Olympiacos antes que la comodidad del fútbol mexicano

Para acceder a la transmisión mediante YouTube, los aficionados necesitan contar con una membresía activa de Claro Sports Premium, cuyo precio es de 59 pesos mexicanos mensuales. El servicio permite disfrutar de los eventos deportivos seleccionados sin interrupciones comerciales y también incluye acceso al canal lineal de Claro Sports.

Antecedentes del Kifisia vs Olympiacos en la Liga de Grecia

Olympiacos mantiene un historial favorable frente al Kifisia, con tres victorias y un empate en sus cuatro enfrentamientos oficiales desde 2023. El equipo rojiblanco ha marcado 11 goles y recibido cuatro en esos compromisos. Sin embargo, el antecedente más reciente terminó 1-1, en diciembre de 2025, cuando Kifisia consiguió evitar una cuarta derrota consecutiva ante el conjunto de El Pireo.

Estos son los últimos resultados entre Kifisia y Olympiacos en la Superliga de Grecia:

20 de diciembre de 2025: Olympiacos 1-1 Kifisia.

Olympiacos 1-1 Kifisia. 9 de noviembre de 2025: Kifisia 1-3 Olympiacos.

Kifisia 1-3 Olympiacos. 14 de enero de 2024: Kifisia 2-3 Olympiacos.

Kifisia 2-3 Olympiacos. 24 de septiembre de 2023: Olympiacos 4-0 Kifisia.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 9 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

Olympiacos parte como favorito para llevarse los tres puntos en su visita al Kifisia, de acuerdo con los momios de caliente.mx. El conjunto visitante llega con cuatro triunfos consecutivos en el campeonato, mientras que los locales han conseguido tres victorias en sus últimos cuatro partidos, por lo que buscarán aprovechar su condición de anfitriones.

Los momios de Caliente.mx para el partido son los siguientes:

Resultado Momio Kifisia +625 Empate +310 Olympiacos -244

Momios proporcionados para el encuentro, sujetos a cambios antes del inicio del partido.

El pronóstico favorece una victoria del Olympiacos, respaldado por su posición en la tabla, la regularidad defensiva mostrada durante las primeras ocho jornadas y los antecedentes ante Kifisia. No obstante, el empate 1-1 de su último enfrentamiento y la reciente recuperación del conjunto local representan factores que podrían influir en el resultado.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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