En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos del partido entre Millonarios y América de Cali en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs América de Cali, previa | Claro Sports

No cesan las emociones en los cuadrangulares semifinales del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios hace las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para recibir al América de Cali. Una de las rivalidades más fuertes del balompié ‘tricolor’ chocan de cara a dejar un único líder en el Grupo B.

Los dirigidos por Alberto Gamero llegan tras golear al Atlético Bucaramanga en la ciudad de Bogotá. Mientras que, los ‘escarlatas’ viene con un envión anímico más que importante luego de ganar el clásico caleño. Esto debe saber rumbo al compromiso de cuadrangulares, que será el viernes 27 de noviembre a las 8:40 p.m. (hora COL).

Posible alineación del Millonarios para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero; Mateo García, Rodrigo Ureña; Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. DT: Alberto Gamero.

Posible alineación del América de Cali para el juego por la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría América: Jean Fernandes; Yani Quintero, Cristian Tovar, Dany Rosero, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Tomás Ángel. DT: David González.

¿Cómo y dónde ver a Millonarios vs América por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II, se podrá ver por la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible a través de la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los pormenores de la fase cuadrangular.

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