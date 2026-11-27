Los últimos partidos del 2026 para los jugadores de la ‘Tricolor’ que se preparan para un competitivo 2027.

Dávinson Sánchez, jugador del Galatasaray | REUTERS.

Llega un nuevo fin de semana y con él regresa la actividad futbolística en las diferentes ligas del mundo, donde varios jugadores de la Selección Colombia tendrán acción con sus respectivos clubes. Los futbolistas cafeteros afrontan la recta final del año con importantes compromisos y buscarán seguir siendo protagonistas en sus equipos. Por eso, te contamos cuándo juega cada uno, con sus respectivos días y horarios, para que no te pierdas ningún detalle de su participación.

MÁS INFORMACIÓN: La Selección Colombia perdió contra Serbia en el Mundial Sub 17 y clasificó segunda a la ronda final

Arqueros

Aldaír Quintana: con Independiente del Valle, este sábado 28 de noviembre visita a la U. Católica a las 11:30 a.m.

con Independiente del Valle, este sábado 28 de noviembre visita a la U. Católica a las 11:30 a.m. Camilo Vargas: con Atlas, recibe a Toluca, este sábado 28 de noviembre a las 7:00 p.m.

con Atlas, recibe a Toluca, este sábado 28 de noviembre a las 7:00 p.m. Devis Vásquez: con la Roma, reciba a Monza este domingo 29 de noviembre a las 12:00 p.m.

Defensas

Juan Arizala: con Udinese, recibe el domingo 29 de noviembre a la Fiorentina a las 6:30 a.m.

con Udinese, recibe el domingo 29 de noviembre a la Fiorentina a las 6:30 a.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, visita al Besiktas este lunes 30 de noviembre a la 1:00 p.m.

con Galatasaray, visita al Besiktas este lunes 30 de noviembre a la 1:00 p.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest, recibe este viernes 27 de noviembre al Chelsea a las 3:00 p.m.

con Nottingham Forest, recibe este viernes 27 de noviembre al Chelsea a las 3:00 p.m. Édier Ocampo: con Vancouver Whitecaps, visita este viernes 27 de noviembre a Real Salt Lake a las 10:00 p.m.

con Vancouver Whitecaps, visita este viernes 27 de noviembre a Real Salt Lake a las 10:00 p.m. Jhon Lucumí: con Juventus, visita a Como, este domingo 29 de noviembre a partir de las 2:45 p.m.

con Juventus, visita a Como, este domingo 29 de noviembre a partir de las 2:45 p.m. Kevin Andrade: con Zenit, este sábado 28 de noviembre, visita al CSKA Moscú desde las 8:30 a.m.

con Zenit, este sábado 28 de noviembre, visita al CSKA Moscú desde las 8:30 a.m. Juan David Cabal: con Juventus, visita a Como, este domingo 29 de noviembre a partir de las 2:45 p.m.

con Juventus, visita a Como, este domingo 29 de noviembre a partir de las 2:45 p.m. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, visita a Independiente Santa Fe este sábado 28 de noviembre a las 8:30 p.m.

Volantes

Daniel Arcila: con León, visita a Cruz Azul este domingo 29 de noviembre a las 9:00 p.m.

con León, visita a Cruz Azul este domingo 29 de noviembre a las 9:00 p.m. Gustavo Puerta: se lesionó y aún es baja en Olympiacos.

Jhon Arias: con Palmeiras, jugará la final de la Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre ante Estudiantes de la Plata a las 3:00 p.m.

con Palmeiras, jugará la final de la Copa Libertadores este sábado 28 de noviembre ante Estudiantes de la Plata a las 3:00 p.m. Jhon Solís: con Birmingham, recibe a Bolton Wanderers este sábado 28 de noviembre a las 10:00 a.m.

con Birmingham, recibe a Bolton Wanderers este sábado 28 de noviembre a las 10:00 a.m. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, visita a Independiente Santa Fe este sábado 28 de noviembre a las 8:30 p.m.

con Atlético Nacional, visita a Independiente Santa Fe este sábado 28 de noviembre a las 8:30 p.m. Nelson Deossa: con Real Betis, recibe este sábado 28 de noviembre al Rayo Vallecano a partir de las 8:00 a.m.

con Real Betis, recibe este sábado 28 de noviembre al Rayo Vallecano a partir de las 8:00 a.m. Matías Orozco: con Castellón, visita este domingo 29 de noviembre a Mallorca a las 10:15 a.m.

con Castellón, visita este domingo 29 de noviembre a Mallorca a las 10:15 a.m. Jéfferson Lerma: con Crystal Palace, visita al Hull City este domingo 29 de noviembre a las 9:05 a.m.

con Crystal Palace, visita al Hull City este domingo 29 de noviembre a las 9:05 a.m. Yáser Asprilla: con Girona, visita a CD Eldense este sábado 28 de noviembre sobre las 10:15 a.m.

Atacantes

Camilo Durán: con Celtic, visita a Hearts el domingo 29 de noviembre a las 10:00 a.m.

con Celtic, visita a Hearts el domingo 29 de noviembre a las 10:00 a.m. Camilo Mena: con Korona Kielve, recibe a Cracovia este lunes 30 de noviembre a la 1:00 p.m.

con Korona Kielve, recibe a Cracovia este lunes 30 de noviembre a la 1:00 p.m. Jáminton Campaz: sufrió una lesión en la concentración con la Selección Colombia.

sufrió una lesión en la concentración con la Selección Colombia. Óscar Cortés: con Huracán no tiene acción este fin de semana.

con Huracán no tiene acción este fin de semana. Daniel Mosquera: con Hellas Verona, visita al Empoli a partir de las 9:00 a.m. este sábado 28 de noviembre.

con Hellas Verona, visita al Empoli a partir de las 9:00 a.m. este sábado 28 de noviembre. Luis Javier Suárez: con Sporting de Portugal, visita al Porto este domingo 29 de noviembre a las 3:30 p.m.

con Sporting de Portugal, visita al Porto este domingo 29 de noviembre a las 3:30 p.m. Óscar Perea: con América de México, recibe a Monterrey este sábado 28 de noviembre a las 10:10 a.m.

Te puede interesar