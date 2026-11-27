Floja participación del equipo de Randall Azofeifa.

Costa Rica se despidió del Mundial Sub 17 con otra derrota | @laselecrc_

Costa Rica perdió 3-0 ante Brasil y quedó eliminada del Mundial sub 17 de Qatar 2026. La Sele de Randall Azofeifa necesitaba ganar para mantener sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final y tuvo en los pies de Paul González una ocasión clara para ponerse en ventaja. Sin embargo, se fue al descanso con el marcador en cero y recibió los tres goles en un lapso de 18 minutos del segundo tiempo.

El primer aviso fue de Brasil. No se había cumplido un minuto cuando Rodrigo Júnior conectó de volea un centro desde la derecha y obligó a Fabián Araya a intervenir. La respuesta tica llegó por las bandas y el partido tuvo sus dos mejores ocasiones antes de la media hora: Yordi Alfaro sacó casi sobre la línea un cabezazo de João França y, dos minutos después, González remató a quemarropa en el área brasileña. El arquero Gabriel Werneck le negó el gol.

El partido cambió al minuto 53. Costa Rica no consiguió despejar una pelota que quedó suelta en el área chica y esta vez Rodrigo Júnior le ganó el duelo a Araya: el delantero brasileño encontró el rebote y definió de derecha para el 1-0. Siete minutos después, el banquillo de Brasil pidió la revisión de una falta sobre Lucca Caramico. El árbitro señaló el penal y Kauê Furquim, que había ingresado tras el descanso, lo convirtió con un zurdazo bajo. Araya adivinó el lado, pero no llegó.

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Con dos goles de desventaja, la Tricolor ya no encontró las salidas por las bandas que le habían dado resultado en la primera parte. Brasil siguió jugando cerca del arco tico y sentenció el encuentro al 71: tras un tiro de esquina, Lucas Emanuel recogió otro rebote en el área y remató de primera para el 3-0 definitivo.

Costa Rica terminó última del grupo I con un punto, el que consiguió en el debut ante Tanzania después de ponerse 2-0 arriba y empatar 2-2. Aquellos fueron sus únicos goles en Qatar: después cayó 2-0 frente a la República de Irlanda y volvió a quedarse sin anotar ante Brasil, que avanzó como líder con nueve puntos de nueve posibles.

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