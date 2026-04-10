Real Madrid vs Girona, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31
Sigue todas las acciones desde el Bernabéu en el minuto a minuto de Claro Sports; los merengues quieren los tres puntos para seguir cerca del Barcelona
¡Alineaciones confirmadas!
Real Madrid | Lunin, Éder Militão, Fran García, Asencio, Carvajal, Bellingham, Valverde, Camavinga, Brahim, Vinicius Jr., Mbappé.
Girona | Gazzaniga, Vitor Reis, A. Francés, Alex Moreno, Arnau, Witsel, Iván Martín, Lemar, Echeverri, Ounahi, Tsygankov.
¡¡¡A seguir cerca del Barcelona!!!
El Real Madrid recibe al Girona en la jornada 31 de LaLiga 2026, en un partido que forma parte de la jornada retro, una fecha especial en la que los clubes rinden homenaje a distintas épocas del fútbol español. El equipo merengue llega con la necesidad de sumar puntos en la recta final del campeonato, con 69 puntos, está a siete del Barcelona en la lucha por el título, mientras que el Girona busca mantenerse competitivo y dar un golpe en una de las canchas más exigentes del torneo.
El conjunto blanco intentará imponer condiciones en el Santiago Bernabéu, respaldado por su plantilla y su rendimiento como local. Por su parte, el Girona ha demostrado ser un rival incómodo, capaz de competir y generar peligro, por lo que se espera un encuentro con ritmo y opciones en ambas áreas en esta jornada con tintes históricos.
¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Girona hoy 10 de abril de 2026?
El partido entre Real Madrid vs Girona se juega este 10 de abril de 2026 y dará inicio a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
¿Dónde ver el Real Madrid vs Girona en vivo? Canales de TV y streaming online
El encuentro entre Real Madrid y Girona se podrá ver en vivo a través de SKY Sports, además de su opción de streaming online en la misma plataforma. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, estadísticas y cobertura en tiempo real a través de Claro Sports.