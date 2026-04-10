Real Madrid vs Girona, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31

¡¡¡A seguir cerca del Barcelona!!!

El Real Madrid recibe al Girona en la jornada 31 de LaLiga 2026, en un partido que forma parte de la jornada retro, una fecha especial en la que los clubes rinden homenaje a distintas épocas del fútbol español. El equipo merengue llega con la necesidad de sumar puntos en la recta final del campeonato, con 69 puntos, está a siete del Barcelona en la lucha por el título, mientras que el Girona busca mantenerse competitivo y dar un golpe en una de las canchas más exigentes del torneo.

El conjunto blanco intentará imponer condiciones en el Santiago Bernabéu, respaldado por su plantilla y su rendimiento como local. Por su parte, el Girona ha demostrado ser un rival incómodo, capaz de competir y generar peligro, por lo que se espera un encuentro con ritmo y opciones en ambas áreas en esta jornada con tintes históricos.