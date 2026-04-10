Obed Vargas pone al Atlético de Madrid en un pedestal por su impacto a nivel internacional

El futbolista mexicano Obed Vargas firmó con el Atlético de Madrid el pasado 2 de febrero y después de un par de meses habla sobre su llegada a LaLiga

Obed Vargas se emociona con el Atlético de Madrid | Reuters

Obed Vargas continúa su proceso de adaptación a LaLiga y, tras dos meses en el Atlético de Madrid, el futbolista mexicano reconoció que sigue maravillado con el club que le abrió las puertas al fútbol europeo, al destacar el impacto y alcance internacional que tiene la institución a nivel internacional. El mediocampista de 20 años habló previo a la antesala del partido frente al Sevilla FC de este sábado 11 de abril, encuentro en el que espera sumar minutos luego de haber recibido la confianza de Diego Pablo Simeone, entrenador del conjunto rojiblanco.

“Lo viví con mucha pasión, con mucho orgullo, con mi familia muy feliz, todos los que estuvieron allí vivieron esa pasión. Pude conocer un poco más lo que significa el Atlético de Madrid y el impacto que tiene a nivel mundial”, declaró el jugador mexicano acerca de su fichaje, en una charla publicada este 10 de abril.

El jugador de sangre mexicana firmó con los Colchoneros el pasado 2 de febrero y, hasta el momento, su adaptación al fútbol español no ha representado mayores complicaciones. El mediocampista ha sido utilizado en cinco partidos, suficiente para sumar un total de 228 minutos, cifra que refleja la confianza que ha comenzado a depositar el cuerpo técnico en él y que lo coloca ya como una pieza a considerar dentro de las rotaciones del equipo.

Para Obed Vargas, uno de los factores clave en este proceso de integración ha sido el respaldo y el cariño recibido desde su llegada a Atlético de Madrid. El jugador, que consideró corta su etapa en la Major League Soccer con el Seattle Sounders, ahora busca consolidarse y dar el salto definitivo en el ‘Viejo Continente’.

“La humildad de todo el grupo, el carácter de cara jugador, la bienvenida que me han dado, el cariño que se tienen entre todos, es un grupo muy unido y es la fuerza del equipo”, recalcó Obed Vargas sobre el grupo que encontró en Madrid. “Con todos me puedo llevar bien, como hablo el inglés y el español puedo tener buena relación con todos. Ahora me he juntado con los jóvenes, con los que hablan español, los argentinos... Con Hancko me he juntado mucho”.

El Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga con 57 puntos, aunque el Villarreal no está tan lejos, ya que se encuentra a solo una unidad de distancia, lo que aprieta la lucha por los puestos de clasificación europea. En este contexto, el partido de este fin de semana ante el Sevilla será clave para el conjunto rojiblanco, que busca asegurar su presencia en la próxima edición de la Champions League, su principal objetivo en la recta final de la temporada.

“Tenemos que ganar, seguimos en la lucha por LaLiga, tratando de sumar, el grupo esta unido enfocado en lo que tenemos que hacer, sabemos que no es nada fácil jugar en Sevilla, es un campo complicado y vamos con la mentalidad de sumar tres puntos”, sentenció.

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