Un futbolista de Cobán Imperial sufrió un fuerte accidente de tránsito

El club publicó un comunicado para explicar lo sucedido.

Blady Aldana sufrió un accidente de tránsito | @cobanimperial

La pretemporada de Cobán Imperial vivió un momento de gran preocupación este jueves, luego de que el futbolista Blady Aldana sufriera un fuerte accidente de tránsito cuando se dirigía al entrenamiento del primer equipo. El incidente movilizó a los cuerpos de emergencia y obligó al club a emitir un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud del jugador.

Según explicó la institución, el accidente ocurrió cuando otro vehículo perdió el control e invadió el carril por el que circulaba Aldana, provocando un fuerte impacto entre ambos automóviles. Las imágenes que comenzaron a difundirse en redes sociales muestran los dos vehículos con daños de consideración, reflejando la magnitud del choque.

Como consecuencia del accidente, el futbolista sufrió diversas lesiones y fue trasladado de inmediato para recibir atención médica. En el comunicado, Cobán Imperial informó que el jugador permanece bajo evaluación por parte del cuerpo médico y de especialistas, quienes determinarán su evolución y el tratamiento que deberá seguir durante los próximos días.

El jugador de Coban, Blady Aldana se dirigia en su carro sobre su carril cuando una persona en un vehículo rojo lo impactó de tal forma que ambos carros quedaron destituidos.



Afortunadamente, Aldana salió ileso pic.twitter.com/GjdLHnCmiV — WI-JO-® (@wijors) July 16, 2026

Desde el primer momento, la dirigencia cobanera aseguró que ha acompañado tanto al jugador como a su familia durante esta situación. Además, agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados, patrocinadores, otros clubes y medios de comunicación, al tiempo que pidió evitar la difusión de información no confirmada mientras continúan las investigaciones sobre lo sucedido.

Al lugar del accidente también acudieron los Bomberos Voluntarios de Alta Verapaz, quienes brindaron los primeros auxilios al futbolista antes de su traslado al centro asistencial. De acuerdo con los reportes preliminares, Aldana no habría sufrido lesiones de gravedad, una noticia que trajo alivio dentro del entorno del club.

Aunque todavía será necesario esperar la evolución médica para conocer con exactitud los tiempos de recuperación, las primeras informaciones son alentadoras. Incluso, trascendió que el jugador tendría posibilidades de estar disponible para el inicio del Torneo Apertura 2026, siempre que responda favorablemente durante los próximos días. Cobán Imperial debutará en el campeonato el próximo sábado 25 de julio, cuando visite a Malacateco en el Estadio Santa Lucía.

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