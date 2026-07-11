Atlético de Madrid hace oficial el fichaje de Morten Hjulmand hasta 2031

Con el conjunto del Sporting Lisboa, Hjulmand se consolidó como una de las piezas importantes del equipo y conquistó dos títulos de liga y una Copa de Portugal

Bienvenida del Atlético para Morten Hjulmand. | @Atleti

El Atlético de Madrid anunció este sábado 11 de julio la incorporación de Morten Hjulmand como nuevo refuerzo para la temporada 2026-27. El mediocampista danés llega procedente del Sporting de Portugal y firmó un contrato que lo vincula con el conjunto rojiblanco hasta junio de 2031.

El futbolista de 27 años se convierte en el segundo fichaje confirmado por el Atlético para el próximo curso, después de la llegada de Álex Grimaldo. El club madrileño presentó al jugador a través de sus redes sociales con un video relacionado con el próximo Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, el MadRing, en el que apareció un piloto con un casco con la bandera de Dinamarca y unas botas con las iniciales de Hjulmand.

De acuerdo con información de medios españoles y portugueses, la operación se cerró por una cantidad cercana a los 40 millones de euros fijos más cinco millones en variables. Además, el mediocampista habría acordado una mejora salarial importante respecto a su etapa en Portugal.

El Atlético destacó en su comunicado las características del jugador, al que definió como un centrocampista defensivo diestro con fortaleza física, capacidad para recuperar balones, lectura del juego y precisión en la distribución. Hjulmand llega para reforzar una zona del campo en la que Diego Simeone busca mayor equilibrio y presencia.

El danés inició su formación en las categorías inferiores del Copenhague y dio el salto al futbol profesional con el Admira Wacker de Austria en 2018. Posteriormente pasó por el Lecce de Italia, donde comenzó a ganar protagonismo, antes de fichar en 2023 por el Sporting de Portugal.

Con el conjunto portugués, Hjulmand se consolidó como una de las piezas importantes del equipo y conquistó dos títulos de liga y una Taça de Portugal. Además, su liderazgo lo llevó a portar el gafete de capitán tanto en Sporting como en Lecce, donde se convirtió en el capitán más joven en la historia del club italiano con 23 años.

El Atlético informó que el futbolista superó los exámenes médicos correspondientes en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de incorporarse oficialmente al plantel rojiblanco.

Con la llegada de Hjulmand y Grimaldo, el Atlético de Madrid continúa con la planificación de su plantilla para la próxima temporada. El club también trabaja en la incorporación del surcoreano Kang-in Lee, jugador del Paris Saint-Germain, quien se perfila como el siguiente movimiento del mercado rojiblanco.

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