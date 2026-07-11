Jesse Bisiwu, sería nuevo jugador del Barcelona de Hansi Flick

El Club Brujas y Barcelona habrían acordado un un traspaso de unos 10 millones de euros Jesse Bisiwu, uno de los jugadores más buscados en este verano

Jesse Bisiwu, cerca de firmar con Barcelona | Intagram: @bisiwujesse

El FC Barcelona y el Club Brujas habrían llegado a un acuerdo para el traspaso de Jesse Bisiwu, una de las mayores promesas de este mercado de fichajes de verano. De acuerdo con los reportes, la operación se cerraría por una cifra cercana a los 10 millones de euros, una apuesta de la directiva azulgrana para reforzar el ataque de cara al futuro. Como parte de la negociación, el conjunto belga conservaría un 30 por ciento de una futura venta del futbolista.

Según informó el periodista Sacha Tavolieri, el acuerdo entre ambas instituciones ya estaría completamente cerrado y únicamente faltarían los últimos trámites administrativos para oficializar la llegada del joven extremo al conjunto catalán. De esta manera, Barcelona habría ganado la carrera por una de las joyas más codiciadas del futbol europeo.

Los rumores sobre la salida de Jesse Bisiwu habían tomado fuerza durante las últimas semanas. Diversas versiones apuntaban a que el futbolista rechazó renovar el contrato que lo vinculaba con el Club Brujas hasta 2027, ya que su prioridad era fichar por el Barcelona. Tras cerca de seis meses de negociaciones entre las partes, el deseo del jugador estaría a punto de convertirse en realidad.

El plan del Barcelona sería que el belga inicie su etapa en el filial, aunque también formaría parte de la pretemporada bajo las órdenes de Hansi Flick. La intención del club sería acelerar su adaptación para que pueda incorporarse al primer equipo lo antes posible, respaldado por sus principales virtudes: explosividad, velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, cualidades que han despertado el interés de varios de los clubes más importantes de Europa.

El atacante belga llamó la atención del panorama internacional tras su destacada actuación con Bélgica en la Copa Mundial sub 20 disputada en Qatar. Desde entonces, Barcelona buscó adelantarse al resto de sus competidores al considerar que su velocidad, perfil zurdo y calidad técnica lo convierten en un futbolista con el potencial para convertirse en uno de los referentes del balompié internacional en los próximos años.

Durante la temporada pasada, el Club Brujas redujo la participación de Jesse Bisiwu debido a algunos problemas físicos y, según distintos reportes, también por su negativa a extender su contrato. Medios de la prensa catalana señalaron que varios clubes de la Premier League siguieron de cerca al extremo belga, aunque el futbolista ya había decidido que su destino sería Barcelona, por lo que únicamente restaba alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas instituciones para concretar el traspaso.

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