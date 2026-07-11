Rating Colombia del 10 de julio de 2026, según CNC: Caracol TV no necesita del Mundial para liderar

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este viernes 10 de julio.

Noticias Caracol / Captura de pantalla Caracol TV.

A pesar de que la Copa Mundial tuvo actividad, con la clasificación de España ante Bélgica, no fue televisada por los principales canales del país. El Canal Caracol no necesitó de ese partido, pues el noticiero tomó la batuta en el top 10 de espacios más sintonizados. A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el rating de este viernes 10 de julio.

Rating en Colombia del 10 de julio de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.62% La Vuelta al Mundial en 80 Risas – Caracol TV – 8.09% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 7.23% Pa’ quererte (parte 2) – RCN TV – 5.98% Vecinos (parte 1) – Caracol TV – 5.61% Pa’ quererte (parte 1) – RCN TV – 5.28% Vecinos (parte 2) – Caracol TV – 5.23% Espacio Político (Partido ASI) – Caracol TV – 5.20% Tormenta de Pasiones – Caracol TV – 4.31% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.27%

Programación de fútbol para este sábado, 11 de julio de 2026

Estos son los partidos mundialistas a seguir el sábado:

4:00 p.m. | Noruega vs Inglaterra | Cuartos de final | DSports, DGO, Paramount+.

8:00 p.m. | Argentina vs Suiza | Cuartos de final | RCN, Caracol, DSports, DGO, Paramount+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

Existen varias compañías que se dedican a los estudios de consumo y realizan sus mediciones, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultorías (CNC). En efecto, se toman los datos de cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real para determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación, que además va relacionada con la acción de cambiar de programa. Si usted cambia de canal, le da más valor al último producto sintonizado que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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