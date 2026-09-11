Atlético de San Luis suspende la pirotecnia en su estadio tras incidente ante Chivas

La decisión fue tomada después de que algunos aficionados reportaron afectaciones por el humo generado durante el protocolo previo al inicio del partido

Atlético de San Luis toma medidas tras reportes de aficionados | Imago7

El Atlético de San Luis dejará de utilizar pirotecnia durante el resto del torneo en los partidos que dispute como local en el Estadio Libertad Financiera, después de lo ocurrido durante el encuentro ante Chivas, cuando aficionados reportaron afectaciones por el humo generado durante el protocolo previo al inicio del partido.

La decisión fue tomada después de una reunión entre representantes del club potosino y la Dirección Municipal de Protección Civil, en la que se analizaron los protocolos de seguridad y las distintas medidas de prevención que se aplican durante los encuentros celebrados en el inmueble.

El incidente registrado en el partido ante Guadalajara llevó a ambas partes a revisar específicamente el uso de estos artefactos. De acuerdo con la autoridad municipal, las condiciones del viento modificaron la trayectoria de la pirotecnia, situación que derivó en la determinación de suspenderla durante lo que resta de la competencia.

“Como parte de estos acuerdos, y derivado del incidente registrado recientemente con el uso de pirotecnia, cuya trayectoria se vio afectada por las condiciones de viento, acordaron que este tipo de artefactos no será utilizado el resto del torneo, para mayor tranquilidad de la afición”, informó Protección Civil mediante un comunicado.

La dependencia explicó que, antes de este episodio, el uso de pirotecnia en el Estadio Libertad Financiera se realizaba bajo las medidas de seguridad establecidas y con los permisos correspondientes para este tipo de actividades.

Sin embargo, después de lo sucedido durante el partido contra Chivas, las autoridades y el Atlético de San Luis optaron por retirar esta parte del protocolo de los encuentros como local, por lo que ya no habrá pirotecnia durante el resto del torneo.

La medida busca evitar que se repita una situación similar a la registrada en el duelo ante el conjunto rojiblanco, cuando el humo provocado por los artefactos generó reportes de aficionados presentes en las tribunas del estadio.

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Por parte del Atlético de San Luis estuvieron presentes en la reunión Luis Mario Torres Delgado, director de Operaciones, y Alejandro Amador Martínez, gerente de Operaciones, quienes participaron junto con Protección Civil en la revisión de los protocolos y en los acuerdos relacionados con la seguridad para los próximos partidos.

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