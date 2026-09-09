Rodri se disculpa con Gayà tras el “son malísimos” sobre el Valencia

El mediocampista del Barcelona llamó al capitán del Valencia para explicar el contexto de sus palabras y pedir disculpas al vestuario

Rodri se disculpa con el Valencia | Reuters

Rodri Hernández se puso en contacto con el capitán del Valencia, José Luis Gayà, después de la polémica generada por unas palabras captadas durante el partido ante el Barcelona en Mestalla. El centrocampista azulgrana llamó al jugador para disculparse y explicar el contexto en el que realizó esos comentarios.

El episodio ocurrió durante la victoria 0-5 del Barcelona del pasado domingo. Rodri ya había sido sustituido y conversaba con Pau Cubarsí en el banquillo cuando las cámaras de la transmisión local registraron parte del intercambio entre ambos futbolistas.

En las imágenes se observa al mediocampista referirse al rendimiento del Valencia con frases como “muy flojos, son muy flojos estos” y “son muy malos, son malísimos”. También preguntó por la posición en la que había terminado el conjunto valencianista la temporada anterior y mostró sorpresa al conocer que había estado cerca de los puestos europeos.

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La difusión de la conversación provocó reacciones durante las horas posteriores y llevó al jugador del Barcelona a buscar directamente a Gayà para aclarar lo sucedido.

Rodri explica a Gayà el contexto de sus palabras

De acuerdo con la información difundida por El Partit de la 1, de À Punt y Marca, Rodri explicó al capitán del Valencia que sus comentarios se produjeron durante una charla privada con un compañero y que no pretendía menospreciar al club ni a sus futbolistas.

🚨🗣️ Rodri à Cubarsí depuis le banc : « Très faibles. Ils sont vraiment très faibles, ceux-là, hein ? Très faibles, mec. Ils n’ont même pas dépassé le milieu de terrain en deuxième période. » pic.twitter.com/5s9z20yQsM — Blaugranation (@Blaugranation_) September 7, 2026

El mediocampista también pidió que sus disculpas fueran trasladadas al resto del vestuario valencianista con la intención de evitar que el episodio generara más tensión entre ambas partes.

Gayà aceptó las disculpas, aunque también le comunicó a Rodri que consideraba que se había equivocado con las palabras utilizadas durante aquella conversación. Rodri llegó incluso a cubrirse la boca con una toalla en un momento del intercambio con Cubarsí, aunque parte de la conversación ya había quedado registrada por las cámaras.

La repercusión aumentó después de la emisión del programa y colocó al jugador en el centro de las críticas por el contenido de sus comentarios. Con la llamada a Gayà, Rodri buscó cerrar el episodio y dejar claro que no pretendía convertir aquella charla en una valoración pública sobre el Valencia.

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