Salzburg vs Milan, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 2

Salzburg recibe al Milan en la Europa League 2026. Los austriacos buscan mantener su buen inicio, mientras los italianos intentan sumar sus primeros puntos en la competición

El Salzburg y el AC Milan se enfrentan este jueves 15 de octubre en la segunda jornada de la UEFA Europa League 2026-27. El conjunto austriaco buscará mantener su paso perfecto en el torneo, mientras que los italianos necesitan conseguir sus primeros puntos después de perder en su presentación. El encuentro reúne a dos equipos con antecedentes en competencias europeas y objetivos distintos en el inicio de la fase de liga.

El Salzburg llega después de vencer 1-0 al Levski Sofia en su debut europeo, resultado que le permitió sumar tres puntos como visitante. En la Bundesliga de Austria también ha mostrado resultados favorables, entre ellos una victoria de 3-0 contra el Sturm Graz. Sin embargo, su compromiso más reciente terminó con un empate sin goles frente al Grazer AK, el pasado 10 de octubre.

El Milan afronta una situación diferente después de caer 0-2 frente al Benfica en San Siro, resultado que lo dejó sin unidades en la primera fecha. En la Serie A italiana, los rossoneri derrotaron 3-0 al Lecce el 20 de septiembre, aunque posteriormente empataron 1-1 ante el Sassuolo el 11 de octubre. Ahora deberán trasladar sus resultados positivos del campeonato doméstico a la competencia continental.

El historial favorece ampliamente al Milan, que nunca ha perdido contra el Salzburg en partidos oficiales. Los italianos acumulan tres victorias y un empate en cuatro enfrentamientos, todos correspondientes a la Champions League. Esta será la primera ocasión en la que ambos clubes se midan dentro de la Europa League, con la oportunidad para los austriacos de conseguir su primer triunfo ante el conjunto de Milán.

¿A qué hora inicia la transmisión del Salzburg vs Milan hoy 15 de octubre?

El partido entre Salzburg y Milan comenzará este jueves 15 de octubre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27 y forma parte del primer bloque de ocho partidos programados para esta fecha.

La transmisión en vivo estará disponible a través de Claro Sports Premium en YouTube, servicio que ofrece acceso a encuentros seleccionados de la competición mediante una membresía mensual. Los aficionados podrán seguir el compromiso desde los dispositivos compatibles con YouTube y consultar la cobertura del partido en Claro Sports.

Antecedentes y últimos resultados del Salzburg vs Milan en la Europa League 2026

Salzburg y Milan tienen cuatro enfrentamientos oficiales en su historia, todos disputados en la UEFA Champions League. El balance es favorable al equipo italiano, con tres triunfos y una igualada, además de nueve goles a favor y solamente uno recibido. El conjunto austriaco intentará modificar esos antecedentes en su primer cruce dentro de la Europa League.

El enfrentamiento más reciente ocurrió el 2 de noviembre de 2022, cuando el Milan goleó 4-0 al Salzburg durante la fase de grupos de la Champions League. En aquella misma edición, los equipos habían empatado 1-1 en Austria. Los otros dos antecedentes se remontan a la temporada 1994-95, cuando los italianos ganaron ambos compromisos.

Fecha Competición Resultado 2 de noviembre de 2022 Champions League Milan 4-0 Salzburg 6 de septiembre de 2022 Champions League Salzburg 1-1 Milan 7 de diciembre de 1994 Champions League Salzburg 0-1 Milan 28 de septiembre de 1994 Champions League Milan 3-0 Salzburg

Los resultados históricos representan un desafío para el Salzburg, que buscará aprovechar su condición de local y el triunfo conseguido ante Levski Sofia en la primera jornada. Por su parte, el Milan intentará mantener su dominio en los enfrentamientos directos y evitar una segunda derrota consecutiva que complique su posición en la fase de liga.

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