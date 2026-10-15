¿Qué equipo ha debutado a más jugadores en el Apertura 2026?

El Apertura 2026 suma 29 debutantes en la Liga MX. Atlante, América, Toluca y Querétaro lideran el registro con tres futbolistas estrenados por equipo

Atlante, América, Toluca y Querétaro comparten el primer lugar | Imago7

El Apertura 2026 de la Liga MX ha abierto las puertas de Primera División a una nueva generación de futbolistas. Desde el regreso del Atlante al máximo circuito hasta las oportunidades que recibieron los canteranos de América, Toluca, Querétaro y Chivas, el campeonato ha registrado numerosos estrenos durante sus primeras 11 jornadas.

De acuerdo con los reportes de la competición, 26 futbolistas mexicanos habían debutado hasta el cierre de la jornada 10, mientras que otros tres jugadores se estrenaron en la Liga MX después de haber tenido experiencia en la MLS. La undécima fecha también dejó nuevas incorporaciones al registro, particularmente en Guadalajara y Pachuca.

Para este recuento se consideran los futbolistas que disputaron sus primeros minutos oficiales en la Liga MX durante el Apertura 2026, incluidos aquellos que previamente participaron en la Liga de Expansión, como los integrantes del Tapatío que dieron el salto a Chivas.

Los equipos que más jugadores han debutado en el Apertura 2026

Atlante, América, Toluca y Querétaro comparten provisionalmente el primer lugar, con tres debutantes identificados por equipo. En el caso del conjunto azulgrana, los estrenos ocurrieron desde la primera jornada, cuando Nicolás Carrera, Leonardo Mejía y Axl Padilla participaron en el encuentro contra Necaxa, que significó el regreso de los Potros a Primera División después de 12 años.

El América también suma tres nombres, aunque uno de ellos es brasileño. Alejandro Cárdenas e Ícaro da Conceição disputaron sus primeros minutos en el máximo circuito durante la jornada inaugural, mientras que Derek Jiménez recibió su oportunidad en la fecha 10. Los tres estrenos se produjeron bajo la dirección técnica de Guillermo Almada.

Toluca registra los debuts de Carlos Carrillo, Ronaldo Beltrán y Edher Segura, distribuidos entre las jornadas 2, 8 y 9. Carrillo apareció ante Pumas, mientras que Beltrán se estrenó en Primera División frente al Atlas después de haber jugado anteriormente en la Liga de Expansión. Segura completó el grupo durante septiembre.

Querétaro, por su parte, dio minutos a Juan Carlos Martínez Jr., Álex Alcalá y Denilson Muñoz. Martínez debutó con apenas 16 años, lo que lo colocó entre los futbolistas de menor edad en estrenarse en la historia de los torneos cortos. Alcalá recibió su oportunidad ante Pumas, después de su formación en el entorno del Manchester City, mientras que Muñoz apareció durante la novena jornada.

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Si se consideran exclusivamente los jugadores mexicanos del listado verificado, Atlante, Toluca y Querétaro encabezan el registro con tres cada uno. América alcanza la misma cifra cuando se incluye a Ícaro da Conceição. Esta clasificación todavía requiere la identificación de dos debutantes mexicanos del acumulado oficial para considerarse definitiva.

Lista de jugadores que debutaron en el Apertura 2026 de la Liga MX

La investigación ha permitido identificar a 29 futbolistas que tuvieron su primera participación en Primera División durante el Apertura 2026, de los cuales 27 son mexicanos y dos brasileños. El listado corresponde al corte del 14 de octubre, una vez disputada la jornada 11.

Equipo Jugador debutante Jornada Atlante Nicolás Carrera 1 Atlante Leonardo Mejía 1 Atlante Axl Padilla 1 América Alejandro Cárdenas 1 América Ícaro da Conceição 1 América Derek Jiménez 10 Toluca Carlos Carrillo 2 Toluca Ronaldo Beltrán 8 Toluca Edher Segura 9 Querétaro Juan Carlos Martínez Jr. 1 Querétaro Álex Alcalá 4 Querétaro Denilson Muñoz 9 León Luis Valadez 1 León Irving Martínez 10 Necaxa Luis Jiménez 1 Necaxa Christopher Andrade 9 Monterrey Aldo Patricio de Nigris 4 Monterrey Omar Gálvez 6 Pachuca Ulises Martínez 8 Pachuca Ian Zavala 11 Chivas Leonel Calderón 11 Chivas Carlos Hernández 11 Atlas José Luis Martín Sánchez 3 Cruz Azul Emiliano Castañeda 3 FC Juárez Ricardo Juárez 2 Tigres Isac Galván 4 Pumas Kléber Carranza 10 Tijuana Alejandro Magallón 10 Puebla Lucas Camilo 4

Uno de los casos que destacan es el de Chivas, que estrenó a Leonel Calderón y Carlos Hernández durante el Clásico Tapatío del 10 de octubre. Ambos futbolistas pasaron por el Tapatío, filial rojiblanca de la Liga de Expansión. Calderón fue titular frente al Atlas y Hernández ingresó para disputar el segundo tiempo del empate 1-1.

Pachuca también incorporó nuevos nombres durante septiembre y octubre. Ulises Martínez debutó el 11 de septiembre ante Atlante, mientras que Ian Zavala recibió sus primeros minutos el 11 de octubre frente a Necaxa. Con estas dos apariciones, los Tuzos llegaron a siete jugadores estrenados durante el año calendario 2026, aunque cinco de esos debuts correspondieron al Clausura y no deben agregarse al recuento del Apertura.

La jornada 10 concentró cuatro estrenos mexicanos: Alejandro Magallón, Kléber Carranza, Irving Martínez y Derek Jiménez. Sus apariciones elevaron a 26 el acumulado de debutantes mexicanos que dio a conocer la Liga MX después de la fecha disputada entre el 25 y el 27 de septiembre.

Con seis jornadas pendientes de la fase regular para la mayoría de los clubes, el Apertura 2026 todavía puede incorporar nuevos debutantes y modificar la clasificación por equipos. Por ahora, Atlante, América, Toluca y Querétaro comparten la cifra más alta de estrenos identificados, con tres cada uno, a reserva de completar la verificación nominal del registro oficial.