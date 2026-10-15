¿Qué tanto influyen los cambios de Milito? Solo cinco suplentes han contribuido en goles para Chivas

La profundidad del plantel rojiblanco, bajo análisis tras 11 jornadas y seis contribuciones de gol desde la banca

La banca de Chivas bajo la lupa | Claro Sports

Tener alternativas en la banca no siempre significa encontrar soluciones en la cancha. Chivas comenzó el torneo con un plantel que prometía darle a Gabriel Milito distintas opciones para modificar el rumbo de los partidos, pero después de 11 jornadas, los números ponen bajo la lupa el impacto de sus sustituciones.

De todos los movimientos realizados por el técnico rojiblanco, solamente cinco futbolistas han conseguido participar directamente en anotaciones tras ingresar de cambio, con un saldo de dos goles y cuatro asistencias. Una cifra que abre el debate sobre qué tanto está aprovechando el Guadalajara la profundidad de su plantilla y si los movimientos de Milito realmente están marcando diferencia en los resultados.

Efraín Álvarez y Kevin Castañeda, los cambios más recurrentes de Milito

Durante las primeras 11 jornadas, Efraín Álvarez y Kevin Castañeda encabezan la lista de futbolistas que más veces han ingresado desde la banca, con siete apariciones cada uno. Detrás aparece Ángel Sepúlveda, quien ha sido utilizado como sustituto en seis encuentros.

MÁS INFORMACIÓN: Milito destaca la reacción de Chivas en el Clásico Tapatío

Entre los tres acumulan 20 ingresos de cambio, pero solamente Álvarez ha conseguido participar directamente en anotaciones, con dos asistencias. El mediocampista contribuyó en el empate 1-1 frente a Puebla, después de ingresar al minuto 62, y también registró una asistencia en la victoria 3-0 sobre Pumas, encuentro en el que entró al terreno de juego al minuto 57.

En contraste, Castañeda y Sepúlveda no registran goles ni asistencias después de ingresar como suplentes durante el periodo analizado, pese a encontrarse entre las alternativas más utilizadas por el entrenador.

Jordan Carrillo también figura entre los jugadores a los que ha recurrido Milito, con cinco ingresos, mientras que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez suman cuatro cada uno.

¿Cuáles son los cambios de Chivas que sí han marcado diferencia?

De los encuentros analizados, cinco registraron al menos una asistencia o anotación de un futbolista que comenzó el partido en la banca. Uno de los primeros casos ocurrió en la victoria 1-0 sobre Juárez. Ricardo Marín ingresó al minuto 74 en sustitución de Richard Ledezma y aportó una asistencia.

Posteriormente, durante el empate 1-1 frente a Puebla, Efraín Álvarez reemplazó a Fernández González al minuto 62 y también contribuyó con una asistencia. En el triunfo 5-2 sobre Xolos, Brian Gutiérrez ingresó al minuto 53 por Miguel Gómez y registró una asistencia, mientras que en la victoria 3-0 frente al Atlético de San Luis, Richard Ledezma fue protagonista después de reemplazar a Hugo Camberos al minuto 37 y marcar al 80.

Los datos de la banca de Chivas en el Apertura 2026 | Claro Sports

El encuentro contra Pumas también dejó dos contribuciones desde la banca. Bryan González ingresó al minuto 57 por Ángel Sepúlveda y anotó diez minutos después. En ese mismo partido, Efraín Álvarez reemplazó a Omar Govea al 57 y aportó una asistencia.

MÁS INFORMACIÓN: Chivas abre la puerta a seis canteranos

De esta manera, Richard Ledezma y Bryan González son los únicos jugadores que han marcado después de ingresar como suplentes, mientras que Efraín Álvarez, Ricardo Marín y Brian Gutiérrez completan la lista de futbolistas con contribuciones directas.

¿La profundidad del plantel de Chivas se refleja en los resultados?

El Guadalajara comenzó el torneo con una derrota 0-2 frente a Toluca, encuentro en el que Milito realizó cinco sustituciones sin conseguir que los jugadores que ingresaron participaran directamente en alguna anotación.

En la siguiente jornada, Chivas venció 1-0 a Juárez con una asistencia de Ricardo Marín, quien había comenzado el encuentro en la banca. Posteriormente empató 1-1 contra Puebla, con una contribución de Efraín Álvarez, y superó 1-0 a Santos, partido en el que ninguno de los suplentes registró goles o asistencias.

El comportamiento de las sustituciones ha variado a lo largo de las jornadas. En algunos compromisos, los jugadores que ingresaron participaron en las anotaciones del equipo, mientras que en otros sus intervenciones no se reflejaron directamente en el marcador.

Los números también muestran que Efraín Álvarez es el futbolista con mayor participación ofensiva después de ingresar de cambio, con dos asistencias, pese a que comparte con Kevin Castañeda el primer lugar en número de ingresos desde la banca.

Después de 11 jornadas, Chivas cuenta con seis contribuciones directas de sus suplentes, distribuidas entre cinco futbolistas. La cifra representa una parte de la producción ofensiva del equipo, pero también deja abierta la discusión sobre el papel que desempeñan las alternativas de Milito cuando el desarrollo de los partidos exige modificaciones.

La profundidad del plantel fue uno de los argumentos alrededor del Guadalajara al comenzar el campeonato. Ahora, el desafío para el entrenador pasa por conseguir que las opciones disponibles no solamente representen cambios de nombres durante los encuentros, sino que también contribuyan a resolver las necesidades del equipo dentro del terreno de juego.