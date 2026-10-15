Betis vs Barcelona en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 9 de LaLiga

Betis recibe al Barcelona en la jornada 9 de LaLiga 2026. Consulta horario, transmisión en México, alineaciones probables, antecedentes y momios del encuentro

Partidos en vivo: Betis vs Barcelona | Claro Sports

El Real Betis y el Barcelona protagonizarán uno de los encuentros más importantes de la jornada 9 de LaLiga 2026-2027, en un enfrentamiento entre dos equipos que buscan mantenerse en los primeros puestos del campeonato español. El partido se disputará el sábado 17 de octubre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde los verdiblancos intentarán frenar el paso perfecto del conjunto dirigido por Hansi Flick.

El Barcelona llega como líder de LaLiga con 24 puntos, producto de ocho victorias en ocho partidos, además de registrar 34 goles a favor y apenas siete en contra. Los azulgranas vienen de derrotar 3-0 al Getafe y 3-1 al Sevilla en sus compromisos más recientes del campeonato. Además, consiguieron una victoria de 4-1 sobre el Galatasaray en la Champions League, resultado que confirmó su producción ofensiva en el inicio de la temporada.

Por su parte, el Real Betis ocupa la tercera posición con 19 unidades, tras conseguir seis triunfos, un empate y una derrota. El equipo de Manuel Pellegrini llega después de golear 5-2 al Osasuna en LaLiga y vencer 3-2 al Porto en la Champions League. Los sevillanos han encontrado en Isco una pieza importante para generar oportunidades de gol, mientras que Cucho Hernández, Abde Ezzalzouli y Antony representan otras alternativas en ataque.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de LaLiga al momento

El encuentro también tendrá un atractivo especial para el público mexicano por la presencia de Álvaro Fidalgo en el plantel del Betis, aunque su participación dependerá de las decisiones de Pellegrini. Los locales tienen la oportunidad de reducir de cinco a dos puntos la diferencia con el Barcelona, mientras que los catalanes buscarán mantener su invicto antes de afrontar nuevos compromisos europeos y el Clásico frente al Real Madrid.

Horario y dónde ver Betis vs Barcelona el partido de la jornada 9 de LaLiga 2026?

El partido entre Real Betis y Barcelona se jugará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, equivalente a las 18:30 horas de España. El Estadio La Cartuja recibirá el encuentro correspondiente a la novena fecha del campeonato, en el que estarán en juego tres puntos importantes para la clasificación.

Para los aficionados mexicanos, la transmisión en vivo del Betis vs Barcelona estará disponible a través de Sky Sports, con alternativas de acceso mediante Sky+ e izzi, de acuerdo con los servicios contratados. Hasta el momento, no se ha confirmado una transmisión por televisión abierta en México.

Alineaciones probables del Betis vs Barcelona

Manuel Pellegrini podría realizar modificaciones en su equipo debido a la actividad reciente en la Champions League. Isco apunta a mantenerse como organizador del ataque, con Cucho Hernández como referencia ofensiva, mientras que el técnico deberá valorar las condiciones físicas de sus jugadores. Aitor Ruibal y Junior Firpo figuran entre las bajas del conjunto sevillano.

Alineación probable del Real Betis (4-2-3-1): Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández. El mexicano Álvaro Fidalgo aparece como alternativa en el mediocampo, aunque no tuvo participación en los recientes encuentros ante Osasuna y Porto.

En el Barcelona, Hansi Flick también podría administrar las cargas de trabajo debido a los compromisos de la Champions League. Lamine Yamal, Pedri y Fermín López aparecen entre las opciones para el once inicial, mientras que Gabriel Jesús apunta a ocupar la posición de delantero centro. El conjunto catalán buscará conservar su capacidad ofensiva ante un rival que únicamente ha perdido un partido de liga.

Alineación probable del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Gabriel Jesús. Raphinha y Frenkie de Jong regresaron a los entrenamientos grupales este jueves 15 de octubre, por lo que podrían entrar en la convocatoria, aunque su disponibilidad todavía depende de la evaluación médica y técnica.

Antecedentes y últimos resultados del Betis vs Barcelona en LaLiga

El Barcelona mantiene una racha de once partidos sin perder frente al Real Betis. En los últimos cinco partidos, el equipo catalán consiguió tres victorias y dos empates, con un balance de 17 goles a favor y ocho en contra. El antecedente más cercano fue el triunfo azulgrana por 3-1 del 17 de mayo de 2026, en la jornada 37 de la temporada anterior.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos clubes:

Fecha Competición Resultado 17/05/2026 LaLiga Barcelona 3-1 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona 05/04/2025 LaLiga Barcelona 1-1 Betis 15/01/2025 Copa del Rey Barcelona 5-1 Betis 07/12/2024 LaLiga Betis 2-2 Barcelona

En los últimos cuatro duelos correspondientes exclusivamente a LaLiga, el Barcelona suma dos victorias y dos empates, mientras que el Betis no ha conseguido imponerse. El resultado con más goles de esa serie ocurrió en diciembre de 2025, cuando los azulgranas ganaron 5-3 como visitantes. Ahora, el equipo de Pellegrini tendrá una nueva oportunidad de terminar con esa racha frente al actual líder del campeonato.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Betis vs Barcelona y cuánto paga?

El Barcelona parte como favorito para ganar el encuentro de la jornada 9 de LaLiga, según los momios publicados por caliente.mx. El equipo de Hansi Flick registra una cuota negativa debido a su condición de líder invicto, mientras que una victoria del Real Betis presenta una recompensa potencial mayor para quienes consideran que el equipo local puede dar la sorpresa.

Real Betis +490

Empate +440

Barcelona -239

Con estos momios, una apuesta hipotética de 100 pesos al triunfo del Betis generaría 490 pesos de ganancia neta, mientras que un empate dejaría 440 pesos de utilidad. En el caso del Barcelona, sería necesario arriesgar 239 pesos para obtener una ganancia neta de 100 pesos. Estos cálculos no incluyen posibles ajustes o condiciones particulares de la plataforma.

El rendimiento de ambos equipos explica la diferencia en las cuotas: el Barcelona ha ganado sus ocho encuentros de liga y posee la mejor producción ofensiva del torneo, mientras que el Betis llega con 19 puntos y una racha positiva como local. El resultado dependerá de lo que ocurra en La Cartuja, donde los verdiblancos buscarán aprovechar su condición de anfitriones para impedir la novena victoria consecutiva del líder.