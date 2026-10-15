Lyon vs Crystal Palace, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026-27, jornada 2

No te pierdas la transmisión en directo y sin anuncios de un partido que promete muchas emociones en el certamen continental.

Disfruta de la transmisión del duelo entre Lyon y Crystal Palace.

Se juega la segunda jornada en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27. El calendario marca un partido que se ve bien parejo sobre el papel y promete muchas emociones. Lyon recibe a Crystal Palace, siendo este último el que llegó como campeón de la pasada Conference League.

El Estadio Parc Olympique Lyonnais se pone a disposición para un choque que tiene su pitazo inicial programado para las 6:45 p.m. de este jueves. Ambos conjuntos vienen de ganar en su primera salida del certamen continental, así que no hay espacio para despistes en la intención de mantener el puntaje perfecto y asegurar una plaza en la siguiente instancia.

¿A qué hora inicia la transmisión de Lyon vs Crystal Palace hoy, 15 de octubre de 2026?

Con la hora descrita anteriormente, se puede hacer el cálculo para la hora de inicio del partido en distintas zonas del continente americano.

México: 10:45 a.m.

10:45 a.m. Colombia: 11:45 a.m.

11:45 a.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica): 10:45 a.m.

10:45 a.m. Argentina: 1:45 p.m.

Antecedentes y últimos cinco resultados de Lyon vs Crystal Palace en la Europa League 2026-27?

Este es un enfrentamiento inédito en la historia de los certámenes del Viejo Continente. Bien se sabe que el Crystal Palace es un equipo que recién se está acostumbrando a presentaciones internacionales y son pocos juegos los que acumula por fuera del balompié inglés.

Lo más cercano que se puede reseñar es el único partido que las Águilas disputaron frente a un cuadro francés. Este fue frente a Racing de Estrasburgo en la edición anterior de la UEFA Conference League, cuando se encontraron en la fase de liga y la victoria fue para el conjunto galo por 2-1. La representación inglesa se recuperaría de ese golpe y terminaría siendo el campeón.

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