Joan García sostiene al Barcelona ante el Rayo y amplía la ventaja en la cima de LaLiga

El portero culé fue determinante y respaldó el gol de Ronald Araujo en la jornada 29 del fútbol de España

Ronald Araujo llegó a cuatro goles en la temporada | Reuters

El Barcelona derrotó 1-0 al Rayo Vallecano en el Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2025-26. El conjunto blaugrana resolvió el partido con un gol de Ronald Araujo al minuto 24, pero el resultado se sostuvo por las intervenciones de Joan García en la portería.

El encuentro inició con una oportunidad clara para la visita. Apenas al minuto 1, Carlos Martín quedó de frente al arco tras una diagonal, pero Joan García respondió para evitar la caída de su marco. El Barça intentó hacerse del control del balón en los primeros minutos, aunque sin generar peligro constante.

Al minuto 13, Raphinha tuvo una opción tras un error en la salida de Pathé Ciss, pero su definición se fue desviada. Más tarde, el brasileño volvió a aparecer con un disparo desde fuera del área que terminó impactando el travesaño, tras una intervención de Augusto Batalla.

El gol llegó al minuto 24 en una jugada a balón parado. Joao Cancelo envió un servicio desde el tiro de esquina y Ronald Araujo se impuso en el área para conectar de cabeza. El balón pegó en el poste antes de cruzar la línea, con lo que el defensor uruguayo firmó su cuarto tanto en la temporada.

En la segunda mitad, la visita adelantó líneas y generó aproximaciones sobre el arco local. Al minuto 49, Joan García volvió a intervenir para cortar un balón filtrado en el área. Más adelante, al 61, evitó el empate con un desvío tras un disparo de Álvaro García.

Los dirigidos por Iñigo Pérez mantuvieron la presión en los minutos finales. Al 63′, el portero del Barcelona rechazó un cabezazo de Unai López tras tiro de esquina, mientras que al 89 volvió a ser factor al desviar un remate de Jorge de Frutos que tenía dirección de gol.

El Rayo también tuvo una oportunidad clara al minuto 83, cuando Alfonso Espino quedó de frente a portería tras un balón filtrado, pero su disparo se fue por encima del arco. El Barcelona realizó ajustes en la recta final, incluyendo el ingreso de Marcus Rashford y Xavi Espart.

Con este resultado, los dirigidos por Hansi Flick llegan a 73 puntos y amplían su ventaja en el liderato de LaLiga. El Real Madrid se mantiene en el segundo puesto con 66 unidades, a la espera de su partido ante el Atlético de Madrid en esta misma jornada.

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