Once Caldas, con cuentas pendientes en los partidos de peso

Aunque el ‘Blanco Blanco’ firma una buena campaña, la goleada a manos de Millonarios volvió a prender las sirenas.

Hernán Darío Herrera, DT de Once Caldas | Vizzor

Once Caldas volvió a la senda de la derrota en la Liga BetPlay. El ‘Blanco Blanco’, en casa y frente a un Millonarios envalentonado, pagó los platos rotos al caer goleado por 1-4. La escuadra rival, dirigida por Fabián Bustos, dio una demostración de efectividad y contundencia en cada ataque, desnudando crasos errores defensivos del cuadro anfitrión.

Aunque la campaña es realmente buena, en el inicio del torneo, el técnico Hernán Darío Herrera carga con un peso gigante. Ya llegó a cuadrangulares, además de unos cuartos de final en la Copa Sudamericana, pero en los escenarios donde se pide un salto de calidad, la asignatura está pendiente. La hinchada de Once Caldas, en su clamor, espera volver a los títulos y finales.

Y claramente la derrota frente a Millonarios causa dudas. Si bien apenas se trata de la segunda derrota en el año, hay temor al ver en el retrovisor algunos escenarios donde no se dio el salto. Uno de ellos, el de Copa Sudamericana contra Independiente del Valle, pues al acariciar las semifinales el año pasado, con ventaja de 0-2, fue igualado en Palogrande y se firmó la eliminación desde los penales.

Se quiebra una racha de cinco años sin que Millonarios logre tres puntos en Manizales. Además, puso fin al invicto de local que ostentaba desde octubre pasado, cuando perdió por goleada 1-5 a manos de Independiente Medellín. Un golpe de autoridad que dejó cuestionamientos a Herrera, y así va a ser cada vez que el equipo se vea superado.

Las palabras del ‘Arriero’ Herrera

Admitiendo en que se falló, además de la necesidad urgida por corregir ciertos ítems en defensa, el timonel de Once Caldas dejó sus impresiones en conferencia de prensa. En sus palabras, se trata de un “baño de humildad” con mucho por mejorar.

“Hay jugadores que se me bajaron. Físicamente se me quedaron (…) Ellos se hicieron muy fuertes por la mitad, cuando juegan con cinco defensas es difícil, pero tratamos de mejorar. Millonarios, con esos contraataques que nos hicieron, nos desequilibraron mucho, pero hay que valorar mucho lo del equipo rival”, puntualizó.

“Creo que la continuidad es muy importante. Hay jugadores como Michael Barrios y Mateo Zuleta que deben aumentar su nivel. Hay que seguir trabajando con ellos porque han dado mucho, no porque hoy se perdió los jugadores no sirvan. Nos tenemos que bajar de donde estábamos y apretar los dientes“, complementó Herrera.

El ‘Blanco Blanco’, en la tercera casilla con 23 puntos, volverá a jugar el 29 de marzo frente a Llaneros por la fecha 14 del campeonato. Dicho duelo será en Villavicencio a partir de las 8:30 de la noche (hora COL).

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