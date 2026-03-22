Andretti y su opinión más honesta sobre Checo Pérez y Bottas: “Están oxidados”

Considera que el año fuera de las pistas les está cobrando factura a los expilotos de Red Bull y Mercedes

Andretti explota contra sus pilotos. | Reuters.

Mario Andretti habló del momento que viven Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas en la Fórmula 1. El histórico campeón del mundo reconoció que ambos pilotos aún buscan recuperar su mejor versión en el arranque de la temporada 2026.

El equipo estadounidense, que debutó este año como la escudería número once de la parrilla, ha enfrentado dificultades en sus primeras carreras. En ese contexto, las palabras de Andretti reflejan un panorama de adaptación tanto para los pilotos como para el monoplaza.

Durante su participación en el podcast Drive to Wynn, Andretti fue claro sobre el estado actual de sus pilotos. “Para ser sincero, creo que los dos están un poco oxidados. Ambos llevan al menos una temporada fuera de la cabina”, señaló al referirse al tiempo de inactividad que tuvieron antes de regresar a la competencia.

El directivo explicó que esa falta de ritmo se combina con los desafíos técnicos del nuevo auto. Tanto Pérez como Bottas han sido cautelosos en pista, evitando errores mientras buscan entender el comportamiento del monoplaza y no generar más problemas en el desarrollo del equipo.

Andretti también reveló uno de los principales inconvenientes que enfrenta Cadillac en este inicio de campaña. “Nos falta algo de carga aerodinámica, especialmente estabilidad trasera. Eso es lo que no paro de oír de ambos”, comentó, dejando claro que el rendimiento del coche limita el desempeño de sus pilotos.

Además, destacó que el equipo aún trabaja en optimizar el uso de la unidad de potencia, un aspecto clave en la Fórmula 1 moderna. La gestión de la batería y la eficiencia del motor se han convertido en factores determinantes para competir al más alto nivel.

¿Qué dijo Mario Andretti sobre Checo Pérez y Valtteri Bottas?

Mario Andretti aseguró que tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas están en proceso de readaptación tras su tiempo fuera de la parrilla. Señaló que ambos pilotos muestran cautela mientras recuperan sensaciones y se ajustan al nuevo paquete técnico de Cadillac. También confirmó que el equipo enfrenta problemas de carga aerodinámica y estabilidad, lo que complica su rendimiento en pista.

Finalmente, el campeón de 1978 anticipó que la temporada será un reto constante para todos los equipos, no solo Cadillac. “Va a ser un desarrollo interesante de la temporada, ver quién es capaz de dominarlo todo”, afirmó, al tiempo que reconoció la complejidad que hoy enfrentan los pilotos para exprimir al máximo sus monoplazas.

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