Hansi Flick amenaza a Mourinho con una estadística que preocupa al Real Madrid

El entrenador del Barcelona registra seis victorias en siete partidos contra el Real Madrid y tiene un antecedente favorable frente al portugués en Champions League

Flick, por otra víctima: Mourinho busca frenarlo en los Clásicos. | Claro Sports

Hansi Flick es el verdugo del Real Madrid. El técnico del Barcelona se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos Clásicos. Desde su llegada al banquillo azulgrana en 2024, el entrenador alemán ha enfrentado siete veces al conjunto merengue, con un balance de seis victorias y una derrota, números que buscará ampliar este domingo, cuando se vea las caras en el Camp Nou ante el conjunto ahora dirigido por José Mourinho.

El Barcelona recibirá al Real Madrid el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. El compromiso marcará el primer Clásico de la segunda etapa de Mourinho al frente del equipo blanco y su segundo enfrentamiento como entrenador contra Flick.

En sus primeros siete Clásicos, el estratega alemán ha conseguido 22 goles a favor y 11 en contra, además de tres victorias sobre el Real Madrid en finales de Copa del Rey y Supercopa de España. El único entrenador merengue que logró derrotarlo fue Xabi Alonso, durante la temporada 2025-26.

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¿Cuántos Clásicos ha ganado Hansi Flick contra el Real Madrid?

Hansi Flick suma seis triunfos y una derrota frente al Real Madrid desde que asumió la dirección técnica del Barcelona. Su primer enfrentamiento ocurrió el 26 de octubre de 2024, cuando los blaugranas consiguieron una victoria de 0-4 en el Santiago Bernabéu, dentro de la jornada 11 de LaLiga.

En enero de 2025, el Barcelona conquistó la Supercopa de España después de vencer 5-2 al Real Madrid. Tres meses después, el equipo catalán volvió a superar a su rival en la final de la Copa del Rey, con un marcador de 3-2 en tiempo extra. A esas victorias se sumó el 4-3 de LaLiga en mayo de 2025.

La única derrota llegó el 26 de octubre de 2025, cuando el Real Madrid de Xabi Alonso se impuso por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Flick respondió con dos triunfos más en 2026: el 3-2 de la final de la Supercopa de España y el 2-0 del 10 de mayo, resultado con el que Barcelona aseguró el campeonato de LaLiga.

Flick vs Mourinho: el antecedente en Champions League que favorece al alemán

Hansi Flick y José Mourinho se han enfrentado una sola vez como directores técnicos, durante la fase de grupos de la Champions League 2019-20. El duelo se disputó el 11 de diciembre de 2019 en el Allianz Arena, con el alemán al frente del Bayern Munich y el portugués como entrenador del Tottenham.

El resultado fue una victoria de 3-1 para el Bayern Munich, con goles de Kingsley Coman, Thomas Müller y Philippe Coutinho. Ryan Sessegnon marcó para el conjunto inglés, que llegó a ese compromiso con su clasificación a los octavos de final asegurada.

Aquel triunfo permitió al Bayern cerrar la fase de grupos con seis victorias en seis partidos. Meses después, Flick conquistó la Champions League 2019-20 con el conjunto alemán, tras superar al Paris Saint-Germain en la final. Ahora, casi siete años después, volverá a encontrarse con Mourinho, esta vez en el fútbol español.

Mourinho será el cuarto entrenador del Real Madrid que enfrente a Flick

José Mourinho se convertirá en el cuarto entrenador del Real Madrid que enfrente a Hansi Flick en un Clásico, después de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. El portugués regresó al conjunto merengue en junio de 2026, con un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

Durante su primera temporada, Flick enfrentó al Real Madrid de Ancelotti en cuatro ocasiones y consiguió cuatro victorias. Posteriormente, se midió al equipo de Xabi Alonso, responsable de su única derrota, y a la etapa de Álvaro Arbeloa, a quien superó en el Clásico de mayo de 2026.

El próximo capítulo de esta rivalidad se disputará el domingo 25 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Barcelona buscará su séptima victoria en ocho Clásicos con Flick, mientras que Mourinho intentará conseguir su primer triunfo ante el alemán y detener la racha del conjunto catalán.

Barcelona es el líder de LaLiga con paso perfecto, 27 puntos de 27 disputados en nueve partidos, mientras que el cuadro madridista marcha en el tercer puesto con 21 unidades y una inmejorable oportunidad para recortar distancias.