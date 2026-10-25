El Clásico de los espacios: donde Mourinho y Flick pueden ganar o perder

Barcelona y Real Madrid preparan un Clásico de contrastes: Mourinho busca equilibrio y Flick apuesta por la posesión. El mediocampo, la presión y los duelos tácticos serán decisivos.

El análisis táctico más completo de El Clásico | Claro Sports

El primer Clásico de la temporada 2026-27 enfrentará a dos equipos que han modificado su funcionamiento respecto de las últimas campañas. El Barcelona de Hansi Flick ha desarrollado nuevas soluciones a partir de la llegada de Rodri y la reconversión de Raphinha, mientras el Real Madrid de José Mourinho busca consolidar una estructura que le permita controlar los partidos sin perder capacidad ofensiva. El encuentro del domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou, pondrá a prueba ambos proyectos.

Mourinho ha recuperado el 4-2-3-1 como sistema de referencia, con Jude Bellingham por detrás de Kylian Mbappé y un doble pivote encargado de sostener al equipo. Sin embargo, los últimos compromisos contra Sevilla y RB Leipzig han mostrado una evolución. Fede Valverde apareció como lateral derecho, mientras Arda Güler y Bernardo Silva asumieron mayores responsabilidades en la elaboración, una modificación que permitió al conjunto blanco mejorar su circulación y aumentar sus periodos de posesión.

El Barcelona mantiene los principios de presión, movilidad y ocupación del campo contrario que caracterizan a Flick, aunque la presencia de Rodri ha alterado la relación entre los centrocampistas, Pedri puede recibir más cerca del área y los laterales han adquirido nuevas funciones en el ataque posicional. Además, la utilización de Raphinha como delantero central ha transformado los movimientos de los futbolistas que juegan a su alrededor.

El enfrentamiento también estará condicionado por las ausencias. Vinícius Junior no podrá jugar por sanción, mientras que Dani Olmo está descartado por una lesión muscular. El Barcelona también presenta bajas en defensa, con Eric García y Andreas Christensen fuera de acción, además de las dudas sobre Jules Koundé. Este escenario obliga a los entrenadores a modificar referencias y abre diferentes posibilidades tácticas. El Clásico no se explica únicamente por la velocidad del ataque merengue contra la línea adelantada del Barcelona: la disputa por los espacios interiores, la organización de la presión y la capacidad para defender después de perder la pelota pueden tener una influencia mayor.

Real Madrid: la evolución táctica de Mourinho en la temporada 2026-27

El 4-2-3-1 como punto de partida

El 4-2-3-1 como punto de partida | Claro Sports

El Real Madrid utiliza principalmente un 4-2-3-1, con dos mediocentros, un futbolista entre líneas y extremos que modifican su altura según la fase del juego. Mourinho pretende que el equipo mantenga una estructura reconocible para defender, pero que sus atacantes tengan libertad para intercambiar posiciones cuando dispone del balón.

La formación inicial no permanece intacta durante los ataques. Uno de los laterales puede quedarse junto a los centrales para formar una primera línea de tres, mientras los mediocentros ofrecen dos apoyos por delante. El dibujo puede aproximarse al 3-2-4-1 o al 3-2-5, con Bellingham y Güler ocupando zonas interiores y los extremos preparados para recibir abiertos. En determinados momentos también aparecen relaciones propias de un 4-2-2-2, con dos mediapuntas próximos a los delanteros.

La finalidad es reducir las distancias entre los receptores. Si Mbappé abandona el centro del ataque, Bellingham puede ocuparlo; si un extremo entra hacia dentro, el lateral tiene la opción de dar amplitud. El objetivo no es adelantar jugadores sin criterio, sino mantener ocupados distintos espacios para que una recepción genere una segunda posibilidad de ataque.

Las diferencias con Xabi Alonso y Arbeloa

Xabi Alonso trabajó con estructuras de mayor transformación entre ataque y defensa. Un ejemplo apareció contra Athletic en diciembre de 2025: su equipo partía de un 4-4-2 sin balón y se convertía en un 3-5-2 durante la elaboración, con Tchouaméni entre los centrales y los laterales adelantados para ganar amplitud.

Esa organización permitía acercar a Valverde y Bellingham a los espacios interiores y preparar la presión posterior a una pérdida. Álvaro Arbeloa, por su parte, utilizó mediocampos con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, además de otorgar a Güler funciones de enlace. Su propuesta incorporó una gestión más moderada de la presión en distintos encuentros.

Mourinho conserva algunos mecanismos de esas etapas, pero distribuye las responsabilidades de otra manera. El doble pivote es su referencia de equilibrio, Bellingham tiene una posición más definida como mediapunta y Mbappé aparece como delantero móvil. La diferencia más reciente es la incorporación de un organizador en la base para mejorar la progresión.

Un bloque más adelantado, pero con problemas de coordinación

Durante el comienzo de la campaña, Mourinho consiguió reducir la distancia entre sus líneas y adelantar la posición colectiva, con un bloque aproximadamente 20 metros más avanzado que en etapas anteriores. La compactación facilita la presión inmediatamente después de perder la pelota, porque varios futbolistas se encuentran cerca del lugar donde se produce la recuperación rival. Sin embargo, esa mejora no significa que el Madrid haya desarrollado una presión alta consistente en cualquier situación.

Cuando el adversario inicia desde su portero y dispone de varios apoyos, el equipo blanco todavía presenta dificultades para coordinar los saltos de delanteros y centrocampistas. La diferencia entre presionar después de atacar y presionar una salida ya organizada es uno de los problemas que Mourinho deberá resolver ante Barcelona.

El ataque posicional del Real Madrid: la decisión está en el mediocampo

¿Bernardo Silva o Camavinga para acompañar a Tchouaméni?

¿Bernardo Silva o Camavinga para acompañar a Tchouaméni? | Claro Sports

La elección del acompañante de Aurélien Tchouaméni puede modificar el desarrollo del Clásico. Mourinho deberá decidir entre un mediocampo con mayor continuidad asociativa, mediante Bernardo Silva, o una pareja con más recorrido, conducción y capacidad de recuperación, a través de Eduardo Camavinga.

La decisión no está confirmada. Contra Sevilla, Mourinho utilizó a Tchouaméni junto a Güler, mientras que ante Leipzig eligió a Camavinga y Bernardo, con el ex Mónaco como suplente. Esas dos pruebas mostraron diferentes soluciones para la salida, pero no permiten asegurar cuál será la pareja definitiva del domingo.

La opción Tchouaméni-Bernardo ofrecería un reparto de funciones más definido en la elaboración. El francés podría mantenerse como referencia posicional delante de los centrales, mientras el portugués se acercaría al balón para ofrecer pases cortos, modificar la orientación del ataque y conectar con Güler o Bellingham.

Ante la presión del Barcelona, Bernardo tendría la posibilidad de recibir cerca de Rodri o Pedri y provocar que alguno abandonara su posición. Si consigue atraer a un centrocampista antes de entregar la pelota, Madrid podría encontrar un espacio entre líneas sin recurrir al envío directo. El riesgo estaría en la distancia que quede entre Tchouaméni y el resto del mediocampo si el portugués avanza y el Barça recupera.

La alternativa Tchouaméni-Camavinga aportaría otros recursos. Camavinga puede superar a un rival mediante la conducción, participar en disputas físicas y recuperar posiciones cuando el balón cambia de dueño. También tiene capacidad para desplazarse hacia los costados y ayudar a cubrir las incorporaciones de Valverde.

Sin embargo, su movilidad plantea una exigencia de coordinación. Cuando Camavinga abandona la zona central para conducir o presionar, Tchouaméni debe reconocer el espacio que queda libre. Si Pedri o Fermín aparecen detrás de esa primera intervención, Barcelona puede encontrar una recepción central que obligue a los defensores del Madrid a salir de su posición.

La elección, por tanto, no se reduce a técnica contra físico. Bernardo puede facilitar que el Madrid conserve la pelota durante ataques largos, mientras Camavinga ofrece soluciones para superar duelos y corregir pérdidas. Mourinho deberá valorar qué pareja le permite elaborar con suficiente calidad sin comprometer la protección de su defensa.

Güler: organizador retrasado o mediapunta por la derecha

Arda Güler representa otra de las principales variables del sistema. Frente a Sevilla actuó junto a Tchouaméni, mientras que contra Leipzig partió desde la derecha y se desplazó hacia el interior para combinar.

Cuando el turco juega como mediocentro, Madrid gana un futbolista capaz de orientar la primera circulación y encontrar pases hacia el siguiente escalón. En cambio, cuando parte desde la banda, puede convertirse en un segundo mediapunta y recibir cerca de Bellingham y Mbappé.

Su ubicación también modifica los movimientos de los demás. Si Güler retrocede demasiado y Bellingham hace lo mismo, el equipo puede quedarse con pocos receptores por delante. La clave será mantener distintas alturas para que el pase del organizador encuentre a alguien preparado para avanzar, no únicamente a otro compañero situado junto a él.

Valverde, el lateral que conecta dos líneas

La utilización de Fede Valverde como lateral derecho ha sido una de las decisiones más relevantes de Mourinho. El uruguayo ofrece una mezcla de amplitud, capacidad de asociación y recuperación que modifica la función habitual de esa posición. Su presencia no equivale a la de Dumfries, un lateral con mayor tendencia a atacar los espacios exteriores y llegar al área, ni a la de Trent Alexander-Arnold, que aporta cambios de orientación y pases desde posiciones retrasadas.

Con Valverde, el Madrid puede formar una sociedad de tres jugadores en la derecha mediante el propio uruguayo, Güler y Bernardo. Contra Leipzig, esta asociación permitió atraer rivales mediante pases cortos y mantener la posesión sin que cada acción terminara necesariamente en un centro.

Valverde también ofrece cobertura si el equipo pierde el balón. Su capacidad para retroceder permite que Güler pueda moverse hacia dentro, aunque la eficacia defensiva de la banda dependerá de que ambos reconozcan cuándo uno debe avanzar y cuándo el otro necesita proteger el espacio exterior.

La importancia de la nueva sociedad por la derecha

La importancia de la nueva sociedad por la derecha | Claro Sports

El Madrid registró un cambio en su utilización de la pelota durante las victorias frente a Sevilla y Leipzig. Según Opta, tuvo 65.1% de posesión contra Sevilla y 64.4% frente a Leipzig, después de promediar 49.5% en sus diez primeros compromisos.

Los dos partidos representan una muestra limitada, pero permiten identificar una modificación. Mourinho ha encontrado mayor continuidad al incorporar a futbolistas capaces de recibir y pasar bajo presión. Contra Leipzig, Valverde y Güler intercambiaron 42 pases, una muestra de la frecuencia con la que se buscaron.

La finalidad de esa asociación no consiste únicamente en conservar la posesión. Al atraer jugadores del Barcelona hacia la derecha, el Madrid podría generar un espacio para Bellingham en el carril central o provocar que su extremo izquierdo reciba contra una defensa desplazada.

Bellingham, el futbolista que conecta la elaboración con el área

Mourinho ha devuelto a Bellingham a una posición que le permite combinar responsabilidades. El inglés puede recibir a la espalda de los mediocentros, retroceder para facilitar una pared o atacar el área cuando Mbappé abandona el centro.

Su aportación no depende exclusivamente del último pase. Cuando se sitúa entre líneas, obliga al pivote rival a decidir si debe acercarse o conservar su posición. Si consigue atraerlo, puede abrirse una recepción para Güler; si el mediocentro permanece retrasado, Bellingham tiene espacio para girar.

La diferencia respecto de sus funciones más alejadas del área con Ancelotti está en el destino de sus desplazamientos. Puede intervenir en la recuperación y la elaboración, pero el sistema busca que vuelva a aparecer cerca de la portería en el momento de finalizar.

Mbappé y la movilidad del delantero centro

Kylian Mbappé conserva libertad para desplazarse hacia ambos pasillos interiores. No es un delantero obligado a permanecer entre los centrales ni un atacante que dependa exclusivamente de las carreras al espacio.

Cuando Mbappé retrocede, Bellingham puede ocupar su lugar; cuando el inglés recibe entre líneas, el francés tiene la posibilidad de fijar a los centrales y ofrecer una ruptura. Esta alternancia permite que el Madrid utilice diferentes recursos para generar ocasiones.

El movimiento también puede comenzar con una combinación corta. Una pared cerca de la frontal, un pase de Güler desde la derecha o una recepción de Mbappé de espaldas pueden producir ventajas sin necesidad de recorrer grandes distancias. La condición es que ambos atacantes interpreten el espacio que deja libre su compañero y que exista un pasador preparado para encontrarlos.

Diomandé y las consecuencias de jugar sin Vinícius

La ausencia de Vinícius por sanción coloca a Yan Diomandé como una de las alternativas para la izquierda, después de su participación frente a Sevilla. El marfileño puede dar amplitud, recibir al pie y buscar el duelo individual, creando sociedades diferentes a las que ha desarrollado Vinícius con sus compañeros. Mourinho deberá ajustar la manera en que Bellingham, Mbappé y el lateral izquierdo participan alrededor de él.

Si Diomandé permanece abierto, puede fijar al defensor del Barcelona y permitir que otro madridista aparezca en el espacio interior. En defensa, tendrá que identificar las incorporaciones de Espart. Su influencia en el Clásico podría depender tanto de las posiciones a las que obligue al lateral azulgrana como de sus propias acciones con balón.

La lección del partido contra Roma

El encuentro frente a Roma mostró una dificultad de la construcción madridista. La presión individualizada del equipo de Gian Piero Gasperini llevó a Mourinho a buscar repetidamente envíos largos hacia sus atacantes.

El problema no fue utilizar el balón largo, sino hacerlo sin suficientes recursos para ganar el primer duelo y disputar la segunda jugada. Con Mbappé, Diomandé y Vinícius como receptores, el Madrid no contaba con una ventaja aérea clara y tampoco mantenía siempre a sus centrocampistas cerca de la caída del balón.

Roma aprovechó esas distancias para recuperar y atacar con el conjunto blanco separado en dos bloques. La posterior utilización de Güler y Bernardo como organizadores ofrece una alternativa para superar presiones mediante pases cortos, aunque Mourinho todavía puede optar por salidas directas en situaciones determinadas.

Contra Barcelona, el Madrid necesitará reconocer cuándo puede progresar por dentro y cuándo conviene jugar en largo. En ese segundo escenario, será fundamental que Bellingham y los pivotes se acerquen a la zona donde vaya a caer el balón.

Cómo defiende y contraataca el Real Madrid de Mourinho

La presión tras pérdida y sus límites

Una de las mejoras observadas en el inicio de la temporada es la respuesta inmediatamente posterior a la pérdida. Cuando el Madrid termina un ataque con varios jugadores cerca de la pelota, puede activar una presión conjunta e impedir que el rival realice su primer pase de salida.

La dificultad aparece si ese intento fracasa. Cuando un mediocampista salta y no consigue recuperar, puede dejar un espacio por detrás. Si el delantero tampoco logra cerrar la línea de pase hacia el pivote rival, el equipo debe retroceder mientras el adversario avanza.

Ante Rodri y Pedri, Mourinho necesitará una presión coordinada, no simplemente agresiva. Una persecución individual desordenada puede ofrecerle al Barcelona el espacio que pretende encontrar.

El bloque medio como alternativa

El Real Madrid también puede defender mediante un bloque medio de 4-2-3-1. Esta disposición permite que Bellingham ocupe la zona situada por delante de los dos pivotes y que los extremos colaboren en la protección de las bandas.

La finalidad sería limitar los pases interiores hacia Pedri, Fermín y Raphinha, sin obligar a los centrales a perseguir constantemente a los atacantes. Mourinho podría permitir ciertas circulaciones horizontales del Barcelona a cambio de proteger el acceso hacia el área.

El riesgo aparecería si los extremos no acompañan los movimientos de los laterales azulgranas. Si Cancelo o Espart consiguen recibir por dentro sin oposición, pueden generar una superioridad que desplace a uno de los pivotes madridistas.

Las transiciones ofensivas del Madrid

El conjunto blanco dispone de recursos para atacar después de recuperar, pero no todas las transiciones tienen el mismo origen. Una recuperación de Bellingham en campo contrario permite buscar inmediatamente a Mbappé; un robo de Tchouaméni cerca de su área exige primero conectar con un compañero que pueda orientar el ataque. La calidad del primer pase es tan importante como el movimiento posterior. Si Barcelona consigue tapar esa conexión, la capacidad de Mbappé para atacar espacios puede quedar sin utilización.

La transición más peligrosa no tiene que ser necesariamente la más larga. Una recuperación cerca de la frontal, una pared entre Jude y Mbappé o un pase atrás después de una incursión por la derecha pueden producir una ocasión antes de que el Barcelona reorganice sus marcas.

El balón parado como recurso ofensivo

Las jugadas de estrategia se han convertido en una herramienta del Madrid. El conjunto blanco acumula siete goles a balón parado, tres de ellos a partir de córners ejecutados por Güler durante la remontada frente a Roma.

El emtrenador asistente Pedro Machado encabeza la preparación ofensiva de estas acciones, mientras Sami Khedira participa en la organización defensiva. El Madrid cuenta con rematadores y jugadores preparados para disputar rechaces, además de diferentes ejecutores.

El peligro no termina con el primer centro. Si Barcelona despeja, pero no consigue alejar a sus jugadores del área, el Madrid puede recuperar el balón y generar una segunda oportunidad ante una defensa que todavía está reorganizándose.

Barcelona de Flick: una evolución que modifica el ataque posicional

Del doble pivote al mediocentro de referencia

Del doble pivote al mediocentro de referencia | Claro Sports

El Barcelona mantiene una estructura flexible entre el 4-3-3 y el 4-2-3-1, pero la incorporación de Rodri ha cambiado el punto desde el que comienza buena parte de su elaboración. Durante los dos primeros años de Flick, Frenkie de Jong y Pedri compartieron frecuentemente responsabilidades en la base, con otras alternativas condicionadas por las lesiones y las rotaciones.

Ahora Rodri puede actuar como único pivote, mientras Pedri se desplaza a posiciones más avanzadas. El Barça dispone de un organizador que permanece atento al equilibrio del equipo y de otro que puede acercarse al área sin abandonar por completo su participación en la salida. Esto no significa que la pareja juegue siempre separada. Según el rival, Pedri puede acercarse para formar una salida con dos apoyos o buscar una recepción detrás de la presión contraria.

Rodri: el organizador que también protege

Rodri aporta recursos que van más allá del pase. Su interpretación posicional le permite acercarse a los centrales, ofrecer una salida y modificar la orientación de la posesión hacia un extremo. Una de sus principales funciones consiste en reconocer cuándo debe acelerar y cuándo conviene esperar para que sus compañeros ajusten las distancias. Si el rival concentra jugadores sobre Lamine Yamal, Rodri puede cambiar la dirección del ataque hacia el lado contrario.

El mediocentro también tiene capacidad para filtrar pases hacia Fermín, Pedri o un extremo que se desplaza al interior. Además, su posición antes de perder la pelota ayuda a sostener la primera presión defensiva, porque normalmente se encuentra cerca del espacio por el que el contrario intentará avanzar.

Su continuidad física es otro factor a considerar. Flick lo reservó de inicio ante PSG y utilizó a Marc Bernal, aunque posteriormente confirmó que Rodri participará en el Clásico. La gestión de sus minutos puede influir en el rendimiento de una posición que exige intervenir continuamente.

Pedri: un organizador más cerca del área

La presencia de Rodri permite que Pedri utilice con mayor frecuencia zonas entre el mediocampo y la defensa rival. El canario puede ofrecer apoyos para superar la presión, girar después de recibir y conectar con Raphinha o Lamine cuando identifica un espacio.

Su papel no consiste en abandonar la elaboración. En algunas posesiones debe acercarse a Rodri para crear una salida estable; en otras, necesita avanzar para convertirse en el receptor que supera la primera línea contraria.

Si ambos permanecen demasiado cerca de los centrales, el Barcelona puede salir de la presión sin encontrar continuidad más adelante. Si Pedri se adelanta demasiado pronto, Rodri puede quedarse sin apoyo. La coordinación de sus alturas será una de las claves del encuentro.

La nueva distribución del ataque por la izquierda

En las primeras temporadas de Flick, Alejandro Balde proporcionaba amplitud por fuera mientras Raphinha recibía desde la izquierda y aparecía en posiciones interiores. La presencia de Gordon o Adeyemi como extremos permite invertir parte de esa distribución. El atacante puede mantener la amplitud, mientras el lateral se desplaza hacia el mediocampo o aparece desde una posición más retrasada.

Cancelo y Espart tienen formación y recursos para participar en zonas interiores. En determinados partidos actuaron a pierna cambiada para favorecer esas incorporaciones. No obstante, las bajas actuales han obligado a Flick a modificar nuevamente el reparto, con Espart como lateral derecho y Cancelo en la izquierda frente a PSG.

La finalidad sigue siendo similar: generar un jugador libre a través de los movimientos del lateral y del extremo. Si el adversario sigue al atacante exterior, puede aparecer una recepción interior. Si mantiene su posición, el extremo puede recibir en condiciones favorables.

Raphinha como delantero centro

La transformación de Raphinha en nueve ha modificado el funcionamiento ofensivo del Barcelona. El brasileño alterna momentos como referencia central con movimientos hacia el mediocampo y los costados para participar en combinaciones.

Cuando abandona la zona central, puede arrastrar a un defensor y liberar un espacio para Fermín o para un extremo que llega desde atrás. Si el central no lo sigue, Raphinha tiene la oportunidad de recibir y conectar al primer contacto.

Su papel también se extiende a la defensa. Flick lo utiliza como una de las primeras referencias de presión sobre la salida rival. La movilidad ofensiva se combina con la capacidad para orientar al adversario hacia sectores donde el Barcelona pretende recuperar.

Gabriel Jesus, la alternativa para la punta

Gabriel Jesus ofrece otra solución para esa posición. Comparte con Raphinha la capacidad para abandonar el área y participar en apoyos, aunque sus características no son idénticas.

Su presencia puede mantener la movilidad del frente de ataque sin obligar a Flick a cambiar por completo la organización colectiva. Además, el entrenador ha utilizado ocasionalmente a Olmo, Fermín o Gordon como referencias centrales, con diferentes resultados y funciones. Para el Clásico, Raphinha apunta como una de las principales alternativas, pero el comportamiento del equipo dependerá también de quién lo acompañe y de la altura que ocupen los interiores.

Fermín, el jugador que aprovecha los espacios

La ausencia de Olmo aumenta la importancia de Fermín López. Su función consiste en conectar el mediocampo con el ataque y aparecer en zonas de remate después de haber participado en una combinación.

Cuando Raphinha retrocede, Fermín puede avanzar para ocupar el espacio que queda entre los centrales. También puede descender y atraer a un mediocampista rival, permitiendo que otro compañero ataque el intervalo.

La coordinación será esencial para evitar que todos los atacantes se acerquen simultáneamente al balón. El Barcelona necesita apoyos para circular, pero también debe conservar jugadores que amenacen la última línea del Madrid.

Lamine Yamal y la búsqueda de ventajas para otros compañeros

Lamine continúa siendo una referencia ofensiva desde el costado derecho. Puede recibir abierto, conducir hacia el interior o buscar la combinación con un compañero cercano. Flick también le ha pedido mayor participación dentro del área cuando las jugadas se desarrollan por la banda contraria. Así puede llegar al remate desde el segundo poste y aprovechar centros o pases atrás.

Sin embargo, una de sus funciones más importantes no requiere terminar la jugada. Al atraer a uno o varios defensores, Lamine puede abrir espacios que Espart o Fermín aprovechen mediante una incorporación. El movimiento previo del extremo puede ser tan relevante como su capacidad para superar rivales con el balón.

Espart: el lateral que llega desde una posición inesperada

Espart: el lateral que llega desde una posición inesperada | Claro Sports

Xavi Espart ha adquirido protagonismo por las necesidades defensivas del Barcelona, pero también por sus características ofensivas. Su formación como centrocampista le facilita reconocer recepciones interiores y atacar espacios desde posiciones retrasadas.

Su gol frente a PSG mostró cómo puede aprovechar los movimientos de sus compañeros. Lamine descendió hacia una zona exterior y arrastró a Lucas Hernández; Fermín también retrocedió y desplazó a João Neves. Espart reconoció el intervalo generado y apareció desde atrás para recibir el pase del mediapunta y marcar.

La jugada aporta una referencia para el Clásico. El Barcelona puede generar ventajas sin depender exclusivamente del regate de Lamine, utilizando sus desplazamientos para alterar las marcas y permitir que otro futbolista llegue libre.

Cómo ataca y defiende el Barcelona en cada fase del juego

Ataque posicional: atraer para encontrar al tercer hombre

El Barça busca instalarse en campo contrario y mover la defensa rival hasta encontrar un receptor libre. Rodri organiza la circulación, Pedri ofrece pases entre líneas y los delanteros modifican su posición para generar espacios antes de recibir.

Una de sus herramientas es la combinación con un tercer jugador. El primer atacante ofrece apoyo, atrae a un marcador y entrega la pelota a un compañero que encuentra al futbolista liberado.

La acción de Espart contra PSG es un ejemplo reciente de cómo el equipo puede utilizar movimientos coordinados. La superioridad no aparece necesariamente por tener más jugadores en una zona, sino porque un futbolista llega a un espacio que sus compañeros han conseguido liberar.

La presión del PSG, una advertencia para Flick

La derrota por 4-2 ante PSG mostró dificultades del Barcelona frente a una presión orientada a emparejamientos individuales. Luis Enrique utilizó saltos coordinados sobre los receptores de la salida y consiguió que el equipo de Flick perdiera balones en zonas cercanas a su portería.

El problema surgía cuando el poseedor no encontraba un apoyo libre y terminaba recurriendo a un pase de riesgo. PSG perseguía las recepciones de los mediocampistas y ajustaba sus marcas cuando los extremos se desplazaban hacia dentro.

Barcelona también consiguió superar esa estructura en diferentes momentos, especialmente mediante las apariciones de Espart desde atrás. El antecedente demuestra que una presión individual puede generar problemas, pero también que perseguir a todos los atacantes abre espacios si el rival coordina sus movimientos. Mourinho puede estudiar ese encuentro, aunque su Madrid no ha ejecutado con la misma continuidad el tipo de presión que planteó Luis Enrique.

Transición ofensiva: elegir cuándo acelerar

Barcelona dispone de futbolistas capaces de activar un ataque inmediatamente después de recuperar. Rodri puede orientar el primer pase y Pedri tiene recursos para conducir o entregar la pelota a un extremo.

La transición puede desarrollarse mediante una apertura hacia Lamine, una conducción central o una combinación corta que aproveche la desorganización del rival. No todas las recuperaciones requieren buscar inmediatamente un envío profundo.

La elección dependerá de la posición del Madrid. Si sus laterales están adelantados, el Barça puede encontrar espacios exteriores. Si los pivotes han salido a presionar, la mejor opción podría ser una recepción de Raphinha o Fermín entre líneas.

Presión alta y recuperación inmediata

Flick mantiene la intención de recuperar cerca del área rival. Raphinha puede orientar la primera presión, los extremos cierran salidas exteriores y los centrocampistas avanzan para disputar las recepciones.

La eficacia del mecanismo depende de que los jugadores que no intervienen directamente protejan las siguientes líneas de pase. Si un rival supera el primer salto y encuentra un receptor libre, el Barcelona tendrá que retroceder con varios futbolistas fuera de posición.

Ante el Madrid, esta situación puede adquirir importancia por los movimientos de Bellingham y Güler. Si ambos encuentran espacios detrás de la primera presión, Mbappé podría recibir con mejores condiciones para atacar la defensa.

La defensa adelantada y la protección tras pérdida

La defensa adelantada y la protección tras pérdida | Claro Sports

La altura de la última línea azulgrana es uno de los temas habituales alrededor de Flick, pero no explica por sí sola las dificultades que puede tener el Barcelona para defender una transición. El factor decisivo es la presión sobre el futbolista que puede realizar el siguiente pase. Si Rodri y Pedri impiden que Madrid encuentre un receptor de cara, la defensa puede mantener una posición adelantada sin quedar automáticamente expuesta.

El riesgo aparece cuando el primer intento de recuperación falla y Bellingham o Mbappé reciben con tiempo para decidir. Entonces Cubarsí y Gerard Martín deben elegir entre anticipar, mantener la línea o acompañar un movimiento. La coordinación entre centrales y pivote será fundamental.

El balón parado también plantea exigencias al Barcelona

El balón parado también plantea exigencias al Barcelona | Claro Sports

El Barcelona recibió goles originados en acciones de esquina frente a Betis y PSG. Valentín Gómez marcó tras un córner del conjunto sevillano, mientras Lucas Hernández anotó de cabeza después de un envío de Désiré Doué.

Estos antecedentes no permiten concluir que el Barça defienda mal todas las acciones de estrategia, pero muestran situaciones que Mourinho puede intentar aprovechar. La disputa del primer remate y la reacción ante los rechaces serán importantes.

¿Qué necesita hacer Flick para superar al Real Madrid?

Evitar que Bellingham reciba de cara

Una prioridad del Barcelona será controlar las conexiones entre los organizadores madridistas y Bellingham. Si el inglés recibe con espacio para girar, el Madrid puede activar inmediatamente a Mbappé o encontrar una llegada desde los costados.

Rodri debe reconocer cuándo cerrar esa recepción y cuándo proteger una zona más retrasada. Pedri puede ayudar a impedir que Güler o Bernardo conecten fácilmente con el mediapunta. La coordinación permitirá que Cubarsí y Gerard Martín no tengan que abandonar constantemente sus posiciones para intervenir sobre atacantes que llegan desde atrás.

Utilizar la amplitud sin perder protección interior

Flick dispone de alternativas para crear ventajas en los costados, pero necesita mantener una estructura preparada para responder a las pérdidas. Si Espart y Cancelo participan en posiciones interiores, Rodri y los centrales deberán asegurar que el Madrid no encuentre un pase libre hacia Bellingham después de recuperar.

Lamine y Gordon pueden fijar a los laterales, mientras Fermín y Raphinha realizan movimientos complementarios. El objetivo será atacar diferentes espacios sin concentrar a todos los futbolistas alrededor del balón.

Cuidar el balón parado y los rechaces

La eficacia reciente del Madrid en acciones de estrategia obliga al Barcelona a prestar atención a la distribución de las marcas. No bastará con defender el primer centro: también será importante ocupar las zonas donde pueda caer un rechazo y evitar que el rival vuelva a enviar la pelota al área.

¿Qué necesita hacer Mourinho para neutralizar al Barcelona?

Decidir cuándo presionar y cuándo esperar

La presión alta puede ser útil para impedir que Rodri organice, pero únicamente si las líneas mantienen una coordinación adecuada. Si Bellingham o Mbappé saltan sin que los pivotes protejan los pases interiores, Pedri tendrá posibilidades de recibir a la espalda del primer esfuerzo.

Mourinho puede alternar esa presión con fases de bloque medio. La elección dependerá de la posición del balón y de los receptores disponibles para el Barcelona.

Elegir un doble pivote que sostenga el plan

La pareja junto a Tchouaméni será una de las decisiones más importantes. Bernardo puede permitir al Madrid elaborar con más continuidad, mientras Camavinga ofrece conducción, recuperación y coberturas. Pero ninguna de las dos opciones resolverá automáticamente los problemas de coordinación. El acompañante de Tchouaméni deberá reconocer cuándo puede acercarse al ataque y cuándo necesita permanecer preparado para proteger una pérdida.

Aprovechar a Mbappé sin depender del envío directo

La movilidad de Mbappé y Bellingham puede generar espacios entre los defensores, pero el Madrid necesita que los futbolistas encargados de la elaboración encuentren el momento de entregar la pelota. El antecedente de Roma mostró las consecuencias de saltarse continuamente el mediocampo sin asegurar las segundas jugadas. Contra Barcelona, Mourinho podría disponer de un organizador para progresar por dentro y reservar el envío largo para situaciones en las que exista una ventaja reconocible.

La batalla por el centro del campo puede definir el Clásico

El Barcelona llega con una estructura ofensiva más asentada y mecanismos desarrollados para aprovechar los movimientos de sus futbolistas. Rodri ha permitido distribuir de otra manera las responsabilidades del mediocampo, Pedri puede recibir en zonas más avanzadas y Raphinha ofrece movilidad desde el centro del ataque. Sin embargo, la presión del PSG mostró que el equipo todavía puede sufrir cuando pierde apoyos durante la salida.

El Madrid atraviesa un proceso distinto. Mourinho ha modificado la ubicación de Bellingham, la función de Valverde y la participación de Güler y Bernardo. Las últimas victorias mostraron una alternativa para controlar los partidos mediante la pelota, aunque la continuidad de ese funcionamiento sigue pendiente de confirmación ante rivales con una presión tan exigente como la del Barcelona.

El enfrentamiento plantea una disputa que va más allá de los duelos individuales. Madrid necesita que sus organizadores encuentren a Bellingham sin exponer a Tchouaméni. Barcelona debe utilizar sus movimientos interiores sin permitir que Mbappé reciba después de una recuperación con el equipo desorganizado.

Por eso, el primer Clásico entre Mourinho y Flick podría decidirse más por las posiciones que ocupen los futbolistas antes de recibir que por sus acciones individuales con el balón. La capacidad para atraer a un rival, encontrar al compañero libre y conservar una estructura preparada para la siguiente pérdida marcará el desarrollo de un partido en el que ambos entrenadores tendrán que ajustar sus sistemas a las respuestas del contrario.