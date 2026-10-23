Ceremonia del Balón de Oro 2026: todos los nominados, horario y dónde ver en vivo la gala
La ceremonia del 70 aniversario del Balón de Oro se realizará en el London Palladium Theatre en Londres, un evento que saldrá por primera vez de Francia
El mundo del fútbol se paralizará este lunes 26 de octubre con la edición número 70 del Balón de Oro, el prestigioso galardón que entrega la revista France Football para reconocer al mejor jugador de la última temporada. A diferencia de años anteriores, la ceremonia llega sin un favorito indiscutible, con nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal e incluso Lionel Messi entre los candidatos que aspiran a conquistar la corona. La falta de consenso anticipa una disputa que promete dividir opiniones entre aficionados, especialistas y figuras del fútbol mundial.
La elección del ganador promete generar debate entre los aficionados y especialistas, pues cada candidato cuenta con argumentos para reclamar el reconocimiento. Además, la entrega del Balón de Oro tendrá lugar apenas dos meses después de la final del Mundial 2026, un factor que añade un ingrediente especial a una edición en la que no existe un consenso sobre quién merece el premio al mejor futbolista del mundo.
¿Cuándo es la Ceremonia del Balón de Oro 2026? Fecha y horario
El London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, será el escenario de la edición número 70 del Balón de Oro, que se celebrará este lunes 26 de octubre en una ceremonia histórica, pues por primera vez la entrega del prestigioso galardón tendrá lugar fuera de Francia. En esta ocasión, la organización rendirá homenaje a Stanley Matthews, la leyenda del fútbol inglés que en 1956 se convirtió en el primer ganador de este reconocimiento, un legado que marcará una velada especial para el máximo premio individual del futbol mundial.
MÁS INFORMACIÓN: BOAT: ¿Cómo votar por el Balón de Oro de Todos los Tiempos y cuánto cuesta hacerlo?
- México: 14:00 horas.
- Centroamérica: 14:00 horas.
- Estados Unidos: 16:00 horas ET, 13:00 horas PT.
- Colombia: 15:00 horas.
- Argentina: 17:00 horas.
Balón de Oro 2026: ¿Dónde ver en vivo la gala de premiación?
La transmisión de la ceremonia del Balón de Oro se podrá ver en gran parte del mundo a través de DAZN, mediante una suscripción mensual. Sin embargo, en Claro Sports tendrás una cobertura especial este lunes 26 de octubre para vivir cada detalle de una de las noches más esperadas del fútbol mundial. Sigue con nosotros toda la información al momento, los detalles más destacados de la gala, el análisis de nuestros expertos, el debate sobre los grandes protagonistas y los comentarios que darán contexto a cada premio. Descubre quiénes se llevarán los máximos reconocimientos, qué figuras acapararán los reflectores y cuáles serán las sorpresas de la noche. ¡Conéctate a Claro Sports y vive toda la emoción del Balón de Oro con la mejor información, análisis y opinión!
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?
La lista de nominados al premio principal cuenta con la presencia de Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana que acaparó los reflectores durante la Copa del Mundo 2026 y cuya actuación lo colocó entre los candidatos al reconocimiento. Su nombre destaca entre las figuras consideradas para esta edición, sobre todo ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, uno de los referentes del futbol mundial. Por otra parte, el Paris Saint-Germain domina las nominaciones con nueve futbolistas, una muestra del peso que mantiene el conjunto francés en la élite del balompié internacional.
MÁS INFORMACIÓN: Balón de Oro de Todos los Tiempos: la nueva pelea entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo
Balón de Oro Varonil 2026
- Julián Quiñones | México
- Vinícius Júnior | Brasil
- Vitinha | Portugal
- Fabián Ruiz | España
- Ferran Torres | España
- William Saliba | Francia
- Dayot Upamecano | Francia
- Rodri | España
- Declan Rice | Inglaterra
- Willian Pacho | Ecuador
- Michael Olise | Francia
- João Neves | Portugal
- Lionel Messi | Argentina
- Nuno Mendes | Portugal
- Kylian Mbappé | Francia
- Lautaro Martínez | Argentina
- Marquinhos | Brasil
- Sadio Mané | Senegal
- Lamine Yamal | España
- Khvicha Kvaratskhelia | Georgia
- Harry Kane | Inglaterra
- Achraf Hakimi | Marruecos
- Erling Haaland | Noruega
- Gabriel Magalhães | Brasil
- Bruno Fernandes | Portugal
- Luis Díaz | Colombia
- Ousmane Dembélé | Francia
- Marc Cucurella | España
- Pau Cubarsí | España
- Jude Bellingham | Inglaterra
Balón de Oro Femenil 2026
- Selma Bacha | Francia
- Barbra Banda | Zambia
- Klara Bühl | Alemania
- Esmee Brugts | Países Bajos
- Mariona Caldentey | España
- Scarlett Camberos | México
- Kerstin Casparij | Países Bajos
- Temwa Chawinga | Malaui
- Cata Coll | España
- Melchie Dumornay | Haití
- Caroline Graham Hansen | Noruega
- Alex Greenwood | Inglaterra
- Patri Guijarro | España
- Pernille Harder | Dinamarca
- Yui Hasegawa | Japón
- Rose Lavelle | Estados Unidos
- Mapi León | España
- Lorena | Brasil
- Melvine Malard | Francia
- Manaka Matsukubo | Japón
- Vivianne Miedema | Países Bajos
- Ewa Pajor | Polonia
- Claudia Pina | España
- Alexia Putellas | España
- Wendie Renard | Francia
- Alessia Russo | Inglaterra
- Khadija Shaw | Jamaica
- Momoko Tanikawa | Japón
- Caroline Weir | Escocia
- Tessa Wullaert | Bélgica
Talento Joven Varonil del Año 2026
- Kerim Alajbegović | Bosnia y Herzegovina
- Ayyoub Bouaddi | Marruecos
- Pau Cubarsí | España
- Yan Diomandé | Costa de Marfil
- Lennart Karl | Alemania
- Éli Junior Kroupi | Francia
- Lamine Yamal | España
- Johan Manzambi | Suiza
- Ibrahim Maza | Argelia
- Warren Zaïre-Emery | Francia
Talento Joven Femenil del Año 2026
- Veerle Buurman | Países Bajos
- Vicky López | España
- Felicia Schröder | Suecia
- Clara Serrajordi | España
- Lily Yohannes | Estados Unidos
Portero del Año 2026
- Yassine Bounou | Marruecos
- Thibaut Courtois | Bélgica
- Joan García | España
- Gregor Kobel | Suiza
- Emiliano Martínez | Argentina
- Édouard Mendy | Senegal
- David Raya | España
- Matvey Safonov | Rusia
- Unai Simón | España
- Vozinha | Cabo Verde
Portera del Año 2026
- Ann-Katrin Berger | Alemania
- Cata Coll | España
- Hannah Hampton | Inglaterra
- Lorena | Brasil
- Ayaka Yamashita | Japón
Entrenador Varonil del Año 2026
- Mikel Arteta | Arsenal
- Luis de la Fuente | Selección de España
- Unai Emery | Aston Villa
- Vincent Kompany | Bayern Munich
- Luis Enrique | PSG
Entrenador Femenil del Año 2026
- Jonatan Giráldez | OL Lyonnes
- Andrée Jeglertz | Manchester City
- Nils Nielsen | Selección de Japón
- Pere Romeu | FC Barcelona
- Elena Sadiku | Celtic / BK Häcken
Club Varonil del Año 2026
- Arsenal | Inglaterra
- Bayern Munich | Alemania
- Bodø/Glimt | Noruega
- Flamengo | Brasil
- PSG | Francia
Club Femenil del Año 2026
- FC Barcelona | España
- Bayern Munich | Alemania
- Club América | México
- Manchester City | Inglaterra
- OL Lyonnes | Francia