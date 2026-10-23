Ceremonia del Balón de Oro 2026: todos los nominados, horario y dónde ver en vivo la gala

La ceremonia del 70 aniversario del Balón de Oro se realizará en el London Palladium Theatre en Londres, un evento que saldrá por primera vez de Francia

¿Dónde ver en vivo online la gala del Balón de Oro 2026? | Claro Sports

El mundo del fútbol se paralizará este lunes 26 de octubre con la edición número 70 del Balón de Oro, el prestigioso galardón que entrega la revista France Football para reconocer al mejor jugador de la última temporada. A diferencia de años anteriores, la ceremonia llega sin un favorito indiscutible, con nombres como Kylian Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal e incluso Lionel Messi entre los candidatos que aspiran a conquistar la corona. La falta de consenso anticipa una disputa que promete dividir opiniones entre aficionados, especialistas y figuras del fútbol mundial.

La elección del ganador promete generar debate entre los aficionados y especialistas, pues cada candidato cuenta con argumentos para reclamar el reconocimiento. Además, la entrega del Balón de Oro tendrá lugar apenas dos meses después de la final del Mundial 2026, un factor que añade un ingrediente especial a una edición en la que no existe un consenso sobre quién merece el premio al mejor futbolista del mundo.

¿Cuándo es la Ceremonia del Balón de Oro 2026? Fecha y horario

El London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, será el escenario de la edición número 70 del Balón de Oro, que se celebrará este lunes 26 de octubre en una ceremonia histórica, pues por primera vez la entrega del prestigioso galardón tendrá lugar fuera de Francia. En esta ocasión, la organización rendirá homenaje a Stanley Matthews, la leyenda del fútbol inglés que en 1956 se convirtió en el primer ganador de este reconocimiento, un legado que marcará una velada especial para el máximo premio individual del futbol mundial.

México : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Centroamérica : 14:00 horas.

: 14:00 horas. Estados Unidos: 16:00 horas ET, 13:00 horas PT.

16:00 horas ET, 13:00 horas PT. Colombia : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Argentina: 17:00 horas.

Balón de Oro 2026: ¿Dónde ver en vivo la gala de premiación?

La transmisión de la ceremonia del Balón de Oro se podrá ver en gran parte del mundo a través de DAZN, mediante una suscripción mensual. Sin embargo, en Claro Sports tendrás una cobertura especial este lunes 26 de octubre para vivir cada detalle de una de las noches más esperadas del fútbol mundial. Sigue con nosotros toda la información al momento, los detalles más destacados de la gala, el análisis de nuestros expertos, el debate sobre los grandes protagonistas y los comentarios que darán contexto a cada premio. Descubre quiénes se llevarán los máximos reconocimientos, qué figuras acapararán los reflectores y cuáles serán las sorpresas de la noche. ¡Conéctate a Claro Sports y vive toda la emoción del Balón de Oro con la mejor información, análisis y opinión!

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026?

La lista de nominados al premio principal cuenta con la presencia de Julián Quiñones, delantero de la Selección Mexicana que acaparó los reflectores durante la Copa del Mundo 2026 y cuya actuación lo colocó entre los candidatos al reconocimiento. Su nombre destaca entre las figuras consideradas para esta edición, sobre todo ante la ausencia de Cristiano Ronaldo, uno de los referentes del futbol mundial. Por otra parte, el Paris Saint-Germain domina las nominaciones con nueve futbolistas, una muestra del peso que mantiene el conjunto francés en la élite del balompié internacional.

Balón de Oro Varonil 2026

Julián Quiñones | México

Vinícius Júnior | Brasil

Vitinha | Portugal

Fabián Ruiz | España

Ferran Torres | España

William Saliba | Francia

Dayot Upamecano | Francia

Rodri | España

Declan Rice | Inglaterra

Willian Pacho | Ecuador

Michael Olise | Francia

João Neves | Portugal

Lionel Messi | Argentina

Nuno Mendes | Portugal

Kylian Mbappé | Francia

Lautaro Martínez | Argentina

Marquinhos | Brasil

Sadio Mané | Senegal

Lamine Yamal | España

Khvicha Kvaratskhelia | Georgia

Harry Kane | Inglaterra

Achraf Hakimi | Marruecos

Erling Haaland | Noruega

Gabriel Magalhães | Brasil

Bruno Fernandes | Portugal

Luis Díaz | Colombia

Ousmane Dembélé | Francia

Marc Cucurella | España

Pau Cubarsí | España

Jude Bellingham | Inglaterra

Balón de Oro Femenil 2026

Selma Bacha | Francia

Barbra Banda | Zambia

Klara Bühl | Alemania

Esmee Brugts | Países Bajos

Mariona Caldentey | España

Scarlett Camberos | México

Kerstin Casparij | Países Bajos

Temwa Chawinga | Malaui

Cata Coll | España

Melchie Dumornay | Haití

Caroline Graham Hansen | Noruega

Alex Greenwood | Inglaterra

Patri Guijarro | España

Pernille Harder | Dinamarca

Yui Hasegawa | Japón

Rose Lavelle | Estados Unidos

Mapi León | España

Lorena | Brasil

Melvine Malard | Francia

Manaka Matsukubo | Japón

Vivianne Miedema | Países Bajos

Ewa Pajor | Polonia

Claudia Pina | España

Alexia Putellas | España

Wendie Renard | Francia

Alessia Russo | Inglaterra

Khadija Shaw | Jamaica

Momoko Tanikawa | Japón

Caroline Weir | Escocia

Tessa Wullaert | Bélgica

Talento Joven Varonil del Año 2026

Kerim Alajbegović | Bosnia y Herzegovina

Ayyoub Bouaddi | Marruecos

Pau Cubarsí | España

Yan Diomandé | Costa de Marfil

Lennart Karl | Alemania

Éli Junior Kroupi | Francia

Lamine Yamal | España

Johan Manzambi | Suiza

Ibrahim Maza | Argelia

Warren Zaïre-Emery | Francia

Talento Joven Femenil del Año 2026

Veerle Buurman | Países Bajos

Vicky López | España

Felicia Schröder | Suecia

Clara Serrajordi | España

Lily Yohannes | Estados Unidos

Portero del Año 2026

Yassine Bounou | Marruecos

Thibaut Courtois | Bélgica

Joan García | España

Gregor Kobel | Suiza

Emiliano Martínez | Argentina

Édouard Mendy | Senegal

David Raya | España

Matvey Safonov | Rusia

Unai Simón | España

Vozinha | Cabo Verde

Portera del Año 2026

Ann-Katrin Berger | Alemania

Cata Coll | España

Hannah Hampton | Inglaterra

Lorena | Brasil

Ayaka Yamashita | Japón

Entrenador Varonil del Año 2026

Mikel Arteta | Arsenal

Luis de la Fuente | Selección de España

Unai Emery | Aston Villa

Vincent Kompany | Bayern Munich

Luis Enrique | PSG

Entrenador Femenil del Año 2026

Jonatan Giráldez | OL Lyonnes

Andrée Jeglertz | Manchester City

Nils Nielsen | Selección de Japón

Pere Romeu | FC Barcelona

Elena Sadiku | Celtic / BK Häcken

Club Varonil del Año 2026

Arsenal | Inglaterra

Bayern Munich | Alemania

Bodø/Glimt | Noruega

Flamengo | Brasil

PSG | Francia

Club Femenil del Año 2026