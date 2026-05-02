Hansi Flick no verá el Espanyol vs Real Madrid por este curioso motivo

Barcelona vence a Osasuna y queda a un paso del título. Flick pide calma, no piensa en el Madrid y asegura que lo importante es el trabajo del equipo

El estratega alemán no piensa en la coronación ante el equipo blanco | Reuters

El Barcelona quedó a un paso del título de LaLiga tras vencer 1-2 a Osasuna en El Sadar, una victoria que deja al equipo de Hansi Flick con el campeonato al alcance de la mano. Los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres acercaron a los culés a la corona, mientras que el tanto de Raúl García de Haro mantuvo la tensión hasta el final.

El escenario es claro para el conjunto blaugrana: será campeón si el Real Madrid no gana este domingo ante el Espanyol; si los blancos suman los tres puntos, el Barça podría coronarse en el Clásico de la próxima semana. Sin embargo, Flick evitó caer en cualquier tipo de celebración anticipada y dejó claro que, para él, el momento exacto de la consagración es lo de menos.

Flick pide calma pese al paso hacia el título

Hansi Flick salió a rueda de prensa con un mensaje de prudencia. El técnico alemán reconoció la importancia del triunfo en Pamplona, pero insistió en que el Barcelona todavía no puede asumirse campeón, pese a la ventaja que mantiene sobre el Real Madrid en la recta final de LaLiga. “Aún no somos campeones. Tenemos que esperar, tal vez mañana, tal vez la semana que viene. Hicimos nuestro trabajo, es lo que me gusta de mi equipo. Defendimos muy bien ante un equipo muy fuerte en los centros. Estoy muy contento”, declaró Flick, satisfecho por la respuesta de sus jugadores en un partido exigente.

La victoria en El Sadar tuvo un peso especial por la forma en que llegó. El Barcelona tuvo que trabajar el resultado hasta la recta final, encontró el gol con Lewandowski y amplió la diferencia con Ferran Torres, antes de resistir el cierre de Osasuna. Para Flick, más allá de la tabla, el valor estuvo en cumplir con la tarea propia.

El Real Madrid no altera el plan de Flick

El entrenador culé también fue claro cuando se le preguntó por el partido del Real Madrid. Flick no quiso entrar en cuentas ajenas ni condicionar su discurso a lo que ocurra con el equipo blanco, que necesita ganar para evitar que el Barcelona sea campeón este mismo domingo. “Para mí hoy era importante hacer nuestro trabajo. No puedo pensar en lo que pasará mañana. Es verdad que estamos en una buena situación, pero hay que esperar”, señaló el técnico, quien mantuvo una línea de calma pese a que el título puede confirmarse en cuestión de horas.

Después amplió su postura con una frase que resume su manera de afrontar el cierre de temporada: “Nunca hablo de estas cosas. Lo importante es que hicimos nuestro trabajo. Ya veremos qué pasa mañana. Es una buena situación. Estamos 14 puntos por delante, al final es así. Si ganamos mañana el título celebraremos, da igual el día. Mucha gente quiere ganar la Liga la semana que viene, pero a mí me da igual”.

Flick incluso dejó una respuesta llamativa cuando fue cuestionado sobre qué hará mientras juegue el Real Madrid. Lejos de confirmar que estará pendiente del resultado, el técnico aseguró que tiene otro plan familiar en mente. “Tengo entradas para ver el Mago Pop con mi mujer, creo que es su último espectáculo. No sé qué haré mañana, quizás vaya a verlo”, dijo Flick, en una frase que refleja la tranquilidad con la que el entrenador vive la antesala de un posible título.

Las lesiones y el futuro del proyecto

El alemán también habló del desgaste de la temporada y del margen de crecimiento del plantel. “Hemos tenido que hacer frente a muchas lesiones y eso es lo que debemos mejorar la próxima temporada. Lo que estamos haciendo es fantástico, han mejorado mucho y eso me hace sentir positivo de cara al futuro. Es un equipo joven con mucho potencial”.

Para Flick, el mayor mérito del Barcelona no está solo en la posición de la tabla, sino en la respuesta colectiva del grupo. “Lo mejor ha sido la ambición del equipo. El día del Getafe fue un gran ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Tenemos una atmósfera muy positiva. Todos están en su mejor nivel, es fantástico. Estos dos partidos fuera de casa me han gustado mucho. Jugamos como un equipo”.

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