Oviedo vs Villarreal en vivo LALiga 2026: resultado y goles de la jornada 33

Sigue en vivo el partido con el que concluye la fecha de media semana en el fútbol español: estadísticas, goles y resultado al momento

Oviedo vs Villarreal en vivo el partido de hoy del fútbol español | Claro Sports

La jornada 33 del fútbol español termina en el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo recibe al Villarreal.

El equipo que dirige Guillermo Almada solo ha perdido un partido de los últimos cinco, reviviendo la esperanza de evitar el descenso. Están a ocho puntos del lugar 17 de la tabla, por lo que es vital para los asturianos sumar esta noche ante el tercero de la tabla, que busca asegurar su boleto para la próxima Champions.

Los equipos se vieron las caras en la jornada 1, con triunfo del Villarreal en La Cerámica por 2-0. Apenas tienen nueve juegos en su historial y el Oviedo solo suma una victoria.

¿A qué hora inicia el Oviedo vs Villarreal hoy 23 de abril de 2026?

El partido en el Tartiere se juega el jueves 23 de abril, en punto de las 21:30 horas, tiempo local, 13:30 de la CDMX.

Alineaciones del Oviedo vs Villarreal para la jornada 33, al momento

OVIEDO: Aarón Escandell, Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi López, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto; Ilyas Chaira, Alberto Reina, Thiago Fernández; y Federico Viñas.

VILLARREAL: Arnau Tenas, Santiago Muñoz, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Alfonso Gonzáles, Pape Gueye, Dani Parejo, Tajon Buchanan, Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi.

¿Dónde ver el Oviedo vs Villarreal en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido lo podrás seguir en vivo por Sky Sports en México. En el resto del continente, transmite ESPN.

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