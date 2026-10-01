Surinam vs Guatemala: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Los de Luis Fernando Tena buscan una victoria ante un duro rival.

Surinam Guatemala, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Guatemala afrontará una prueba importante ante Surinam en la Concacaf Nations League 2026-2027, en el primero de dos enfrentamientos consecutivos que marcarán su cierre de la fase de grupos. La Bicolor necesita conseguir un buen resultado como visitante para llegar con opciones de clasificación al encuentro en El Trébol. Enfrente tendrá al líder de la zona, que buscará aprovechar esta oportunidad para consolidar su ventaja.

El equipo de Luis Fernando Tena recuperó confianza y contundencia frente a El Salvador, con una actuación que amplió sus alternativas ofensivas. Darwin Lom y Rubio Rubín aportaron goles, mientras que William Fajardo se destacó con un triplete. El desafío ahora será sostener esa producción fuera de casa, ante un adversario que llega con mejores resultados y que también necesita sumar para asegurar su avance.

Por su parte, Surinam ha demostrado que puede ganar tanto como visitante como ante su afición, una regularidad que lo convirtió en el rival a alcanzar dentro del grupo. Para los guatemaltecos, este cruce representa la oportunidad de recortar esa distancia antes de volver a enfrentarlo en casa. La concentración defensiva y el aprovechamiento de las ocasiones serán importantes para trasladar la reacción del último partido a este nuevo escenario.

Surinam vs Guatemala en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Surinam y Guatemala jugarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 16 horas, hora de Guatemala, en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed de Paramaribo. En territorio surinamés, el encuentro comenzará a las 19:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el Surinam vs Guatemala de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido Surinam vs Guatemala se podrá ver en territorio guatemalteco por FOX. Para seguir la señal por internet, Tigo ofrece los canales de FOX en Tigo ONE TV App a sus usuarios residenciales, con acceso mediante su cuenta.

Surinam vs Guatemala: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Surinam llega como líder del Grupo B, con seis puntos y dos victorias consecutivas. Primero venció 3-2 a Honduras como visitante y después superó 2-1 a Martinica en Paramaribo. Con cinco goles a favor y tres en contra, buscará aprovechar nuevamente la localía para acercarse a los cuartos de final antes de cerrar esta fase frente al mismo rival en Guatemala.

Guatemala ocupa el segundo lugar con tres puntos, después de recuperarse de la derrota 3-2 ante Jamaica con una contundente goleada por 6-0 sobre El Salvador. El equipo de Luis Fernando Tena tiene ocho goles a favor y tres en contra, una diferencia que lo favorece en la tabla. Ahora afrontará dos encuentros consecutivos contra Surinam que definirán sus posibilidades de clasificación.

Te puede interesar –