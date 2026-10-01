Martinica vs Honduras: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

El equipo de José Francisco Molina busca un nuevo triunfo.

Martinica Honduras, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Honduras continuará su recorrido por el Caribe con una visita a Martinica que puede fortalecer sus aspiraciones en la Concacaf Nations League 2026-2027. Después de conseguir una victoria importante en Kingston, la Bicolor tiene la oportunidad de encadenar dos buenos resultados fuera de casa. El encuentro será el último como visitante antes de regresar a Tegucigalpa para completar su participación en la fase de grupos.

La aparición de Keyrol Figueroa como protagonista del triunfo frente a Jamaica le dio a Honduras una respuesta ofensiva en un momento de presión. Su gol permitió cambiar el ánimo después del tropiezo inicial y abrió una oportunidad para recuperar terreno. Ahora, la selección catracha necesita convertir ese impulso en continuidad, con una actuación que le permita mantener el equilibrio y volver a encontrar eficacia en ataque.

Martinica tendrá el incentivo de disputar ante su público los dos partidos que le quedan, una oportunidad para modificar el rumbo de su participación. Su necesidad de sumar añade dificultad a la visita hondureña, que enfrentará a un equipo con poco margen para seguir cediendo puntos. El compromiso reúne así a una selección que busca afirmarse en la pelea por clasificar y otra que necesita escapar del fondo.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026: ligas A, B y C

Martinica vs Honduras en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

Martinica y Honduras se enfrentarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 18:00, hora de Honduras, en el Estadio Pierre-Aliker de Fort-de-France. En Martinica, el silbatazo inicial será a las 20:00. El partido corresponde a la tercera jornada del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo el Martinica vs Honduras de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El encuentro Martinica vs Honduras será transmitido en territorio hondureño por FOX, disponible mediante los operadores que incluyan esa señal en su programación. Para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos, las opciones incluyen FOX Sports 2 en televisión y FOX One y Fubo por streaming, según la suscripción contratada.

Martinica vs Honduras: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

Martinica llega sin puntos después de perder sus dos primeras presentaciones: cayó 3-1 frente a El Salvador y 2-1 contra Surinam, ambos encuentros como visitante. El conjunto caribeño acumula dos goles a favor y cinco en contra, por lo que necesita reaccionar para salir del último puesto. Ante Honduras tendrá su primera oportunidad de sumar como local en esta edición.

Honduras recuperó terreno al vencer 1-0 a Jamaica en Kingston, con un gol de Keyrol Figueroa, después de comenzar el torneo con una derrota 3-2 ante Surinam. La Bicolor suma tres puntos y mantiene abierta la pelea por los cuartos de final. Su objetivo será encadenar una segunda victoria como visitante antes de recibir nuevamente a Jamaica en el cierre del grupo.

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