James Rodríguez brilla en su primera titularidad con Nacional: asistencia y números destacados ante Junior

Gran partido de James Rodríguez con Atlético Nacional ante Junior: asistencia, 39 pases acertados de 40 y cuatro pases clave en el triunfo 3-1.

James Rodríguez, figura con Nacional | VizzorImage.

Atlético Nacional se quedó con una importante victoria por 3-1 ante Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot, en el partido pendiente por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2026. El encuentro tuvo como uno de sus grandes protagonistas a James Rodríguez, quien disputó su primer partido como titular con el conjunto verdolaga y respondió con una actuación de gran precisión.

James Rodríguez, protagonista desde el comienzo

El mediocampista colombiano fue titular y además portó la cinta de capitán de Atlético Nacional, en una noche especial ante un Junior que también contó con Teófilo Gutiérrez como referente. James tuvo participación directa en las acciones ofensivas del conjunto antioqueño y terminó sumando una asistencia, además de intervenir en la construcción de varias jugadas de peligro.

El primer aporte importante llegó muy temprano. James ejecutó el tiro de esquina que terminó en la acción del primer gol de Nacional, mientras que posteriormente volvió a aparecer con su zurda para enviar un pase preciso a la espalda de la defensa y dejar a Andrés Felipe Román en posición para marcar el segundo tanto del equipo dirigido por Lucas González.

Una precisión casi perfecta con el balón

Más allá de la asistencia, los números de James reflejan su influencia en el juego. El ’10’ disputó 73 minutos, realizó dos remates y completó 39 de los 40 pases que intentó, alcanzando una efectividad del 98 %. Además, registró cuatro pases clave y ocho entregas en el último tercio, cifras que muestran su importancia en la generación de fútbol ofensivo de Nacional.

Uno de los datos que más llama la atención está en los envíos largos. James tuvo 100 % de efectividad en sus pases largos, mientras que completó uno de los seis centros que intentó durante el encuentro. Su capacidad para encontrar espacios y conectar con sus compañeros fue una de las características más destacadas de su presentación ante el cuadro barranquillero.

James volvió a mostrar su jerarquía

El partido también tuvo momentos de tensión, especialmente por el enfrentamiento entre James Rodríguez y Teófilo Gutiérrez. Ambos protagonizaron un cruce durante el compromiso, en un duelo que había generado expectativa por tratarse de dos futbolistas históricos de la Selección Colombia. Sin embargo, James mantuvo su influencia en el juego y terminó siendo uno de los principales argumentos ofensivos de Nacional.

Con esta presentación, James dejó buenas sensaciones en su primera titularidad con Atlético Nacional y volvió a demostrar que su principal aporte puede estar en la construcción y distribución del juego. El conjunto verdolaga terminó imponiéndose 3-1 gracias a los goles de Andrés Sarmiento y el doblete de Andrés Felipe Román, mientras que Guillermo Paiva descontó para Junior.

El triunfo, además, tuvo repercusión en la tabla de posiciones: Atlético Nacional pasó del sexto al segundo lugar de la Liga BetPlay II-2026, según reportaron medios colombianos tras el encuentro. Para James, la noche en el Atanasio significó una nueva oportunidad para tomar protagonismo con la camiseta verdolaga y dejar números que respaldan su influencia en la victoria.

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