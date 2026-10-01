El Salvador vs Jamaica: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido de la Concacaf Nations League 2026

Bolillo Gómez se juega su futuro y necesita un triunfo en casa.

El Salvador Jamaica, partido en vivo y en directo | Claro Sports

El Salvador volverá al Estadio Cuscatlán con la necesidad de ofrecer una respuesta ante Jamaica en la Concacaf Nations League 2026-2027. La Selecta afrontará el encuentro bajo la presión que dejó su última actuación y con el futuro de Hernán Darío “Bolillo” Gómez en discusión. Jugar en casa será una oportunidad para recuperar confianza y mejorar su situación antes de cerrar esta fase como visitante.

La preparación salvadoreña quedó atravesada por las reuniones entre la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores. Yamil Bukele pidió levantar los ánimos y confirmó que Gómez dirigirá los dos compromisos restantes, después de que el colombiano vinculara su continuidad a la permanencia en la Liga A. Ese contexto convierte el partido en una prueba importante para la capacidad de reacción del equipo y de su entrenador.

Jamaica también necesita recuperar impulso después de dejar escapar puntos como local, por lo que llegará a San Salvador con sus propias urgencias. Los Reggae Boyz ya mostraron capacidad ofensiva ante Guatemala, pero se quedaron sin marcar frente a Honduras. Para la Selecta, contener ese ataque y recuperar solidez será fundamental en un duelo entre rivales directos que todavía conservan posibilidades de avanzar a los cuartos de final.

MÁS INFORMACIÓN: Tabla de posiciones de la Concacaf Nations League 2026: ligas A, B y C

El Salvador vs Jamaica en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido de la Concacaf Nations League 2026?

El Salvador y Jamaica jugarán el viernes 2 de octubre de 2026, a las 20:00, hora salvadoreña, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. En Jamaica, el encuentro comenzará a las 9:00 pm. Será el tercer compromiso de ambas selecciones en el Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

¿Dónde ver en vivo El Salvador vs Jamaica de la Concacaf Nations League 2026? TV y streaming

El partido El Salvador vs Jamaica podrá verse en territorio salvadoreño por Canal 4, mientras que la transmisión por streaming estará disponible en TCS GO. La cobertura digital está anunciada para usuarios ubicados en El Salvador y requiere una suscripción a la plataforma. La aplicación puede descargarse en dispositivos Android y Apple para seguir el encuentro en vivo.

El Salvador vs Jamaica: ¿Cómo llegan los equipos a la Concacaf Nations League 2026?

El Salvador llega golpeado por la derrota 6-0 frente a Guatemala, que lo dejó en el quinto lugar con tres puntos después de su triunfo inicial por 3-1 sobre Martinica. Hernán Darío “Bolillo” Gómez continuará al frente del equipo para los próximos dos partidos, aunque su futuro está condicionado a mantener a la Selecta en la Liga A, según reveló Yamil Bukele.

Jamaica también suma tres puntos, producto de la victoria 3-2 ante Guatemala y la posterior derrota 1-0 contra Honduras. Los Reggae Boyz tienen tres goles a favor y tres en contra y necesitan recuperar lo perdido en su última presentación como locales. La visita al Cuscatlán será importante para sus aspiraciones, antes de cerrar la fase de grupos nuevamente frente a los hondureños.

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