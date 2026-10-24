Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Independiente Medellín por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Repase todo lo que debe saber de cara a una nueva edición del ‘Clásico Paisa’ en el Atanasio Girardot.

Nacional vs Medellín: posibles nóminas | Claro Sports

Vuelve a paralizarse Medellín con una nueva edición del clásico. Para muchos es el más representativo entre los derbis regionales del fútbol colombiano. Nacional, ya clasificado, volverá a recibir a un Independiente Medellín repleto de dificultades por el mal andar de los últimos partidos.

El ‘Verdolaga’ cuenta con un antecedente. Hace poco, por cuartos de Copa, eliminó al DIM por 3-2 para ratificar su paternalismo en el último tiempo. Sin embargo, el ‘Poderoso’ necesita un golpe de opinión para respirar en la tabla. Esto debe saber rumbo al pitazo inicial, que será este domingo 25 de octubre a las 6:10 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; James Rodríguez, Elías Cabrera, Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. DT: Lucas González.

Posible alineación de Independiente Medellín para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Medellín: Salvador Ichazo; Hayen Palacios, Luis Escorcia, Joaquín Varela, Frank Fabra; Didier Moreno, Halam Loboa; Agustín Martegani, Jhon Montaño, Yony González y Carlos Lucumí. DT: Amaranto Perea.

¿Cómo y dónde ver el Atlético Nacional vs Independiente Medellín por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 16, se podrá ver en la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará las emociones minuto a minuto del Clásico Paisa.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.

17.10.2026 | Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional | Fecha 1.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Cuartos de Copa.

08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima | Fecha 9.

Últimos cinco partidos de Independiente Medellín

17.10.2026 | Independiente Medellín 0-2 Once Caldas | Fecha 15.

14.10.2026 | Atlético Nacional 3-2 Independiente Medellín | Cuartos de Copa.

11.10.2026 | América de Cali 1-2 Independiente Medellín | Fecha 14.

05.10.2026 | Independiente Medellín 0-1 Independiente Santa Fe | Fecha 13.

29.09.2026 | Independiente Medellín 1-1 Millonarios | Fecha 4.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Jonathan Ortiz (Nariño).

Jonathan Ortiz (Nariño). Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte de Santander).

Alexander Guzmán (Norte de Santander). Asistente 2: Richard Ortiz (Quindío).

Richard Ortiz (Quindío). Cuarto árbitro: Javier Villa (Antioquia).

Javier Villa (Antioquia). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Sebastián Vela (Bogotá).

Te puede interesar: