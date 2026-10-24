Posibles alineaciones de Deportes Tolima vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Publicado por Nicolás Flórez Parra
El Pijao necesita urgentemente un triunfo que lo acerque al grupo de parciales clasificados y enfrenta a un Volcánico sin opciones.
La jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II ya tiene a varios equipos con el panorama bien claro para lo que les queda de la primera fase. Deportes Tolima está por fuera del grupo de parciales clasificados y necesita una victoria urgente que lo acerque al objetivo. Por su parte, Deportivo Pasto es último y ya no tiene opciones de avanzar a la siguiente instancia.
Posible alineación de Deportes Tolima para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportes Tolima: Neto Volpi; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Ánderson Angulo, Junior Hernández; Hómer Martínez, Brayan Rovira, Luis Sánchez; Adrián Parra, Luis Sandoval y Éver Valencia. D.T.: Luis Fernando Suárez.
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Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Hervin Goyes; Yéiler Góez, Enrique Serje, Franco Leys, Diego Chávez; Jóider Micolta y Jonathan Perlaza. D.T.: Diego Merino.
¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
El partido se organizó para disputarse en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 8:15 p.m. de este domingo. Los televidentes tendrán la transmisión de televisión por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Una alternativa será verlo vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.
Últimos cinco partidos de Deportes Tolima
- 18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.
- 11.10.2026 | Jaguares 3-2 Deportes Tolima.
- 08.10.2026 | Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
- 03.10.2026 | Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó.
- 27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.
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Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto
- 22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto.
- 19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.
- 04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza.
- 25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.
- 19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.