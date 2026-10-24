Posibles alineaciones de Alianza vs Internacional de Bogotá por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El propósito principal de estos equipos no es clasificar a los cuadrangulares, sino sumar para escapar del descenso.

Alianza e Internacional de Bogotá tienen disputa directa por el descenso.

Este es un momento bien delicado en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Un mínimo tropiezo podría costar caro para las opciones de los equipos que aspiran a estar en los cuadrangulares semifinales. No obstante, hay otros que están con el estrés de escapar del descenso y ese es el caso de Alianza e Internacional de Bogotá, que se encuentran en la carrera directa por mantener la categoría.

Posible alineación de Alianza para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Alianza: Éduar Beltrán; Israel Alba, Kevin Moreno, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Jhildrey Lasso; Carlos Villegas, Jaír Castillo, Wiston Fernández; Cristian Vergara y Jesús Muñoz. D.T.: Flabio Torres.

Posible alineación de Internacional de Bogotá para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Internacional de Bogotá: Wuílker Faríñez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Miguel Pernía; Déwar Victoria, Jhon Palomeque, Facundo Boné; Cristian Dájome, Fabricio Sanguinetti y Johan Caballero. D.T.: Ricardo Valiño.

¿Cómo y dónde ver Alianza vs Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar a las 4:05 p.m. de este domingo. Ya se confirmó que la transmisión de televisión será únicamente por el canal de suscripción adicional de Win Sports+. Además, se podrá acceder vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Alianza

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza.

27.09.2026 | Jaguares 1-2 Alianza.

19.09.2026 | Alianza 1-4 Santa Fe.

Últimos cinco partidos de Internacional de Bogotá

20.10.2026 | Internacional de Bogotá 2-1 Fortaleza.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.

10.10.2026 | Junior 2-2 Internacional de Bogotá.

04.10.2026 | Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas.

26.09.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá.

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