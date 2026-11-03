Resultado de MiLoto hoy, 2 de noviembre de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, efectuado este lunes festivo 2 de noviembre.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. El sorteo de MiLoto es uno de los más esperados por los colombianos, ya que el premio mayor cae frecuentemente en distintos lugares del país. Aunque nadie dio en el clavo, al menos ocho personas estuvieron muy cerca de llevarse el monto. Consulte todos los resultados, en Claro Sports, de este lunes 2 de noviembre.

Resultado del MiLoto de este lunes, 2 de noviembre de 2026

Sorteo: 634

634 Números ganadores: 04 – 26 – 29 – 34 – 35

04 – 26 – 29 – 34 – 35 Nuevo acumulado: $450 millones de pesos.

Resultados de MiLoto el 2 de noviembre

¿Cómo se juega MiLoto?

Este juego consiste en escoger cinco números entre el 1 y 39. El premio aumentará de acuerdo a la cantidad de aciertos a partir de dos, donde el jugador que logre una coincidencia exacta en su línea se llevará el acumulado vigente para ese sorteo. El pozo crece a medida de que no caiga el premio mayor, por lo que se convierte en una dinámica sencilla y muy llamativa.

Proceso para reclamar premios del MiLoto

El método a seguir depende del monto a cobrar. Los premios pequeños pueden redimirse en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, es recomendable revisar los topes o límites de entrega, puesto que, de lo contrario, deberá reunir una documentación específica y llevarlo a una oficina autorizada.

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