De jugar en la Liga MX, a dirigir en el Real Madrid: la historia de Santiago Palacios

El mexicano, exfutbolista de los Pumas, será el técnico del Juvenil C del conjunto merengue para la temporada 2026-27 en España

Santiago Palacios, técnico de la Juvenil C del Real Madrid | Imago7, realmadrid.com

Santiago Palacios cambió los botines por el banquillo y ahora tendrá la oportunidad de dirigir una de las categorías juveniles del Real Madrid. El mexicano, de 35 años, fue designado como entrenador del Juvenil C para la temporada 2026-27, un nuevo paso dentro de la trayectoria que comenzó como futbolista profesional y continuó en las fuerzas básicas del conjunto español.

Originario de Cuernavaca, Morelos, Palacios también cuenta con nacionalidad francesa y tuvo una carrera como delantero. Su formación comenzó en el Ajax Jiutepec de la tercera división, antes de llegar en 2009 a las categorías inferiores de Pumas, club con el que llegó al primer equipo después de una etapa en Europa y donde tuvo participación durante el Apertura 2016.

Con los universitarios debutó el 28 de octubre de 2016. Durante un año disputó nueve partidos y marcó un gol, durante el empate frente a Morelia en la jornada 16 del Apertura 2016. Posteriormente fue cedido al entonces San Luis, donde únicamente disputó cinco encuentros antes de continuar su carrera en España.

G⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️L de @PumasMX Santiago Palacios-Macedo anota su 1er Gol en #LigaBancomerMX y pone el 1-1 ante @FuerzaMonarca

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Palacios también tuvo experiencia en el fútbol de Países Bajos, donde defendió las camisetas de Roda JC, MVV Maastricht y De Treffers. Más tarde se trasladó nuevamente a España, donde jugó para el San Agustín de Guadalix y posteriormente para el CF Pozuelo de Alarcón, en las categorías inferiores del fútbol español.

Su etapa como futbolista terminó dando paso a una nueva faceta dentro de la formación de jóvenes. En 2021 comenzó a trabajar en La Fábrica del Real Madrid, donde fue avanzando dentro de la estructura de las categorías inferiores hasta asumir ahora la responsabilidad como primer entrenador del Juvenil C.

Durante la temporada anterior, Palacios se desempeñó como segundo entrenador del Cadete A, formando parte del cuerpo técnico encabezado por Carlos Cura. Ese recorrido dentro de la estructura madridista precedió a su designación como responsable principal de una categoría juvenil para la campaña 2026-27.

En el Juvenil C, el mexicano tendrá bajo sus órdenes a futbolistas con presencia en selecciones juveniles. Entre ellos se encuentra el delantero Aarón, internacional sub 16 con España, además de Quim, defensa que representa a la selección sub 16 de Suiza.

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Así, el camino de Palacios lo llevó de las fuerzas básicas de Pumas y los campos de la Liga MX a formar parte de la estructura del equipo con mayor reconocimiento internacional. Ahora, el exdelantero mexicano afrontará su primera temporada como entrenador principal dentro del Real Madrid, después de varios años de trabajo en La Fábrica.

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