Barcelona vs Racing de Santander en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 6 de LaLiga 2026

El Barcelona recibirá al Racing de Santander en el Camp Nou este miércoles 16 de septiembre con la intención de mantener el liderato de LaLiga

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El Barcelona y el Racing de Santander se preparan para protagonizar uno de los partidos más interesantes de la jornada 6 de LaLiga 2026/27, este miércoles 16 de septiembre en el Camp Nou. El conjunto azulgrana llega como líder en solitario con paso perfecto de 15 puntos después de cinco jornadas, además de un arranque que ha reforzado las expectativas bajo las órdenes de Hansi Flick. La goleada 5-1 sobre el Feyenoord en su debut en Champions League y el triunfo 4-2 ante el Levante respaldan el gran momento de un equipo que busca mantener el dominio en la parte alta de la clasificación.

En el otro extremo aparece un Racing de Santander que regresó esta temporada a la máxima categoría y ocupa el décimo puesto con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. El cuadro cántabro llega con confianza tras vencer 2-1 al Alavés y afronta una prueba complicada ante el líder. El antecedente más reciente entre ambos clubes favorece al Barcelona, que el pasado 15 de enero derrotó 0-2 al Racing en El Sardinero, en los octavos de final de la Copa del Rey. Ahora, el conjunto de Santander buscará cambiar la historia y dar la sorpresa en su regreso al Camp Nou.

Horario y dónde ver Barcelona vs Racing de Santander el partido de la jornada 6 de la LaLiga 2026

El Barcelona recibe al Racing de Santander en el Camp Nou este miércoles 16 de septiembre, en un partido que promete emociones desde el primer minuto. Sigue todos los detalles del encuentro con nuestro clásico minuto a minuto, donde encontrarás las acciones más importantes dentro y fuera del terreno de juego, además de estadísticas, comentarios, análisis y toda la información que necesitas para no perderte ningún detalle del partido a través de Claro Sports.

México : 13:30 horas. | Sky Sports.

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: 13:30 horas. | Sky Sports y Vix. Estados Unidos: 15:30 horas ET, 12:30 horas PT. | ESPN y fuboTV.

15:30 horas ET, 12:30 horas PT. | ESPN y fuboTV. Colombia : 14:30 horas. | Disney+.

: 14:30 horas. | Disney+. Argentina: 16:30 horas. | Disney+.

Alineaciones probables del Barcelona vs Racing de Santander

El Barcelona ha dejado atrás su tradicional 4-3-3 para apostar por un 4-2-3-1 bajo las órdenes de Hansi Flick, quien ha reforzado la propuesta ofensiva del equipo y encontró una fórmula que elevó todavía más su funcionamiento táctico en este inicio de temporada. En el otro extremo, José Alberto López también apunta al 4-2-3-1 para un Racing de Santander que buscará explotar sus virtudes y dar la campanada ante el líder de LaLiga con un resultado que quedaría marcado en la historia del club cántabro.

Barcelona : Joan García, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, João Cancelo, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi y Raphinha.

: Joan García, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen, João Cancelo, Pedri, Marc Bernal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Karim Adeyemi y Raphinha. Racing de Santander: Julen Agirrezabala, Álvaro Mantilla, Pablo Ramon, Jeanuël Belocian, Jorge Salinas, Iván Martín, Matteo Prati, Pablo García, Sergio Canales, Iñigo Vicente y Yassir Zabiri.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Racing de Santander en LaLiga

El historial reciente entre Racing de Santander y Barcelona está marcado por una larga ausencia en el calendario de Primera División. Debido a que el conjunto cántabro se encontraba en la Segunda División, los enfrentamientos ligueros entre ambos quedaron interrumpidos durante más de una década, por lo que sus últimos partidos en esta competición se remontaban a hace 14 años, en la temporada 2011/12. En aquella campaña, el Barcelona se impuso 3-0 en el Camp Nou y volvió a ganar 2-0 en Santander, mientras que en la temporada anterior también había conseguido dos triunfos ante el Racing.

Sin embargo, el reencuentro más reciente llegó en un escenario distinto: la Copa del Rey. El 15 de enero de 2026, ambos equipos volvieron a medirse en los octavos de final en El Sardinero, donde el Barcelona se impuso 2-0 con goles de Ferran Torres y Lamine Yamal. El Racing plantó cara y tuvo opciones para acercarse en el marcador, pero el conjunto azulgrana resolvió el partido en la segunda mitad y avanzó a los cuartos de final.

Racing 0-2 Barcelona | Copa del Rey 2025/2026 | 15-enero-2026

| Copa del Rey 2025/2026 | 15-enero-2026 Racing 0-2 Barcelona | Primera División 2011/2012 | 11-marzo-2012

| Primera División 2011/2012 | 11-marzo-2012 Barcelona 3-0 Racing | Primera División 2011/2012 | 15-octubre-2011

| Primera División 2011/2012 | 15-octubre-2011 Barcelona 3-0 Racing | Primera División 2010/2011 | 22-enero-2011

| Primera División 2010/2011 | 22-enero-2011 Racing 0-3 Barcelona | Primera División 2010/2011 | 29-agosto-2010

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Racing de Santander y cuánto paga?

Las cuotas de Caliente MX colocan al Barcelona como amplio favorito para este encuentro. El triunfo del conjunto azulgrana aparece con un momio de -1667, una diferencia considerable respecto al +1150 del empate y al +2800 que ofrece una victoria del Racing de Santander como visitante. El mercado refleja así la distancia entre ambos equipos y el peso de la localía para el conjunto azulgrana, que parte con una ventaja clara en los pronósticos.

En el apartado de goles, la tendencia también apunta hacia un partido con producción ofensiva. El más de 2.5 goles paga -900, mientras que el menos de 2.5 se encuentra en +550, una señal de que las casas de apuestas esperan al menos tres anotaciones. Si el equipo blaugrana impone el ritmo y aprovecha su mayor capacidad ofensiva, el escenario más probable apunta a un triunfo catalán con un marcador que supere esa línea de goles.

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